Nihat Doğan'a açılan o dava reddedildi

Şarkıcı Nihat Doğan bir televizyon programında FETÖ davası kapsamında tutuklu olan sanıkların duruşmalara takım elbiselerle gelmesini sert bir şekilde eleştirmişti. Doğan'ın, "Maşallah gardiyanlar içeride FETÖ’cülere iyi bakmışınız. Tebrik ediyorum. Alçaklara takım elbise giydirenler aferin size. O alçak gardiyanlar bunun hesabını vereceksiniz" demişti. Doğan'ın tepki çeken sözleri üzerine sayıları bini bulan infaz koruma memuru, Nihat Doğan'ın kişilik haklarına saldırdığını, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Nihat Doğan hakkında Ankara, İstanbul ve Muğla asliye ceza mahkemelerinden 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Nihat Doğan, "Tarafımca herhangi bir hedef gözetilmeksizin 15 Temmuz sanıklarına yönelik bu sanıkların mahkemeye çıkarılırken hal ve hareketlerinden dolayı açıklamalarda bulundum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme de her ne kadar sanık "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından dava açılmışsa da Doğan'a, Muğla 1. Asliye ve Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemelerinde devam eden dosyalar bulunduğunu, aynı eylem nedeniyle aynı sanık hakkında önceden açılan davalar bulunduğundan davanın reddine karar verdi.