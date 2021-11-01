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Nihat Doğan'dan olay sözler: Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...

01.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan bir dönem hakkında haberler yapan spiker Buket Aydın'ı unutmadı. Söylemezsem Olmaz'a katılan Doğan, Buket Aydın'ı hedef aldı.

Kanal D Ana Haber'de sunucu iken Nihat Doğan ile ilgili haberler yapan Buket Aydın'a Doğan'dan yeni bir yanıt geldi. Aydın o dönem Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğunu alıkoyma olayını üst üste iki gün ekrana taşımıştı.

Söylemezsem Olmaz'a katılan Nihat Doğan o günlerde yaşadığı tepkileri hatırlatarak şunları söyledi: "Beni o medya grubuna sokmuyordu kadın kendisi şimdi oraya giremiyor. En itibarsız insan oldu, Rabbim onun itibarını magma tabakasına kadar indirdi. Dün Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın bugün magazininin de en alt seviyesinde konuşulmaya başlandı."

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Nihat Doğan açıklamalarının devamında "İşin finalinde sistem gücü elinde tutmak ister. Ama Allah'ımız var ben ona inandım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Buket Aydın
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