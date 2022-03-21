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Nihat Doğan dua istedi! Annesi koronavirüse yakalandı

21.03.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programında sunuculuk yapan Nihat Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda annesi Fatma Doğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ablasını kaybeden Doğan annesi için dua istedi.

Nihat Doğan dua istedi! Annesi koronavirüse yakalandı

Al Sana Haber'de yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nihat Doğün üzücü bir haberle gündemde. Nihat Doğan kronik böbrek hastası olan annesi Fatma Doğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ünlü şarkıcı takipçilerinden ve hayranlarından dua istedi.

Doğan, 322 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 74 yaşındaki annesiyle birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı ve altına şu notu düştü:

''Maalesef Canım unam covid 19'a yakalandı. Sizlerden anam için dua bekliyorum lütfen dualarınızı esirgemeyin. Rabbim deva derman bekleyen başta annem olmak üzere tüm hastalarımıza şafi isminin hürmetine şifa versin."

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Nihat Doğan, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ablasını da kaybetmişti.


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Nihat Doğan
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