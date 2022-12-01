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Nihat Doğan iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeşilçam'ın güzel ismi Serpil Çakmaklı son halini paylaştı

01.12.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak geçtiğimiz aylarda 'Nihat Doğan'dan hamileydi kürtaj oldu' iddiasıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı son halini paylaştı. Serpil Çakmaklı'yı görenler "Kadın hâlâ güzel" yorumların da bulundu.

Nihat Doğan iddiasıyla gündeme gelmişti! Yeşilçam'ın güzel ismi Serpil Çakmaklı son halini paylaştı

Geçtiğimiz aylarda Al Sana Haber programında Seyhan Soylu, 'Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp, çocuk aldırdı' iddiasında bulunmuş ve herkesi şoke etmişti. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Serpil Çakmaklı bu konu gündeme gelince sessizliğini korumuştu.

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Gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam'ın güzellerinden Serpil Çakmaklı sosyal medyada ortaya çıktı.

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1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettiren Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Eskişehirli olan güzel oyuncu yaptığı paylaşımda "Yıllar sonra doğduğum yerde olmanın mutluluğu içerisindeyim" dedi.

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Serpil Çakmaklı'yı görenler ise "Maşallah güzel kadın", "Kadın hâlâ güzel" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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