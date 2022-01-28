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Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Selen Yakıcı pozlarıyla dikkat çekiyor

28.01.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan’ın eski sevgilisi sunucu Selen Yakıcı sosyal medyadaki pozlarıyla dikkat çekiyor. Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması'nın finalistlerinden olan sunucu Selen Yakıcı'nın iddialı pozlarına beğeni yağıyor.

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Selen Yakıcı pozlarıyla dikkat çekiyor

Nihat Doğan’ın 15 Temmuz 2016’da tanışıp sevgili olduğu Miss Turkey 2014 Güzellik Yarışması'nın finalistlerinden olan sunucu Selen Yakıcı sosyal medyada öne çıkıyor. Hayatındaki pişmanlıklarının ilk sırasında Nihat Doğan’ın olduğunu açıklayan Yakıcı paylaşımlarıyla gündemde...

Güzelliği ve iddialı pozlarıyla 198 bin takipçisinin beğenisini toplayan Selen Yakıcı'ya beğeni yağıyor.

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"Ben kendisine karşı buz dağları kadar soğuğum” açıklamasıyla hafızlara kazınan Yakıcı o dönem yaptığı açıklamada "Siz hiç mi size uygun olmayan biriyle beraber olmadınız? Herkes hayatında bir kere bile olsa böyle bir ilişki yaşamıştır. Benimkisi de böyle bir şeydi. Gözlerin kapanıyor, basiretin bağlanıyor, o esnada tabii uyanıyorsun fakat olmuş bitmiş artık” ifadelerini kullanmıştı.

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üatük

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Nihat Doğan
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