Nihat Doğan'ın eski sevgilisinden bomba ifşa! Çok şey biliyorum

Doğan’ın geçtiğimiz günlerde, “Üzdüğüm kırdığım hakkına girdiğim vebalini ve ahını aldığım arkadaşlarımdan helallik istiyorum.” paylaşımına ise röportajda cevap veren Yakıcı, “Ya işte hayır! Bazılarına hak helal edilmez. Allah çarpar adamı. Ben kendisine karşı buz dağları kadar soğuğum” dedi.

Yakıcı, ayrıldıktan sonra ilk kez ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a konuşarak sessizliğini bozdu ve magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı.

Son dönemlerde zor günler geçiren sanatçı Nihat Doğan'a bir darbe de 'dünyam' dediği eski sevgilisi Selen Yakıcı'dan geldi. Yakıcı en büyük pişmanlığım dediği Nihat Doğan hakkında öyle bir ifşa bombası patlattı ki...

Onur Akay’ın, “Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde ise, 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymaktan gözaltına alındı ve hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı. Siz onu yakından tanıyan biri olarak bu iddialara ne diyorsunuz?” şeklinde sorduğu soruya ise Yakıcı, “Şöyle bir düşünün oturduğunuz yerden size bir ithamda bulunuyor mu kimse, ya da bana? Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Fakat benim de bildiğim birçok şey var.” şeklinde açıklama yaptı.

Nihat Doğan’la birlikte olduğu için insanlar tarafından yargılandığını da söyleyen güzel sunucu, “Siz hiç mi size uygun olmayan biriyle beraber olmadınız? Herkes hayatında bir kere bile olsa böyle bir ilişki yaşamıştır. Benimkisi de böyle bir şeydi. Gözlerin kapanıyor, basiretin bağlanıyor, o esnada tabii uyanıyorsun fakat olmuş bitmiş artık.” ifadelerini kullandı.

SELEN YAKICI KİMDİR?

19 Ekim 1990 doğumlu olan Nihat Doğan’ın sevgilisi Selen Yakıcı, Mersinli. Kültür Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu. 2014’te Miss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’de yer aldı. Selen canlı yayında bir ömür boyu Nihat ile birlikte yaşamak istediğini söyledi.

