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  4. Nihat Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Seda Sayan'dan sonra aradığı aşkı Arzu Doğan'da bulan 2. Sayfa konuğu Nihat Doğan'ın hayatı!

Nihat Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Seda Sayan'dan sonra aradığı aşkı Arzu Doğan'da bulan 2. Sayfa konuğu Nihat Doğan'ın hayatı!

06.12.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nihat Doğan, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Sevim Alan, ülü şarkıcı ile Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste birlikte olduklarını iddia etti. Bir dönem Seda Sayan ile yaşadığı aşkla konuşulan ünlü şarkıcı, İranlı eşi Arzu Doğan'da ile mutluluğu buldu. Çift bebek bekliyor. Peki, Nihat Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Nihat Doğan'ın hayatı....

Nihat Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Seda Sayan'dan sonra aradığı aşkı Arzu Doğan'da bulan 2. Sayfa konuğu Nihat Doğan'ın hayatı!

Nihat Doğan, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile birlikte magazin gündemini değerlendirdi. Ünlü isim son olarak Sevim Alan'ın açıklaması ile gündem olmuştu. Sevim Alan, ünlü şarkıcının Al Sana Haber'de sunuculuk yaptıkları dönemde Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan kuliste birlikte olduğunu öne sürmüştü. Peki, Nihat Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Nihat Doğan hakkında merak edilenler...

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 5 Mayıs 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Nihat Doğan, liseyi Avcılar'da bitirdi. Ardından Almanya'da bir yıl kaldı ancak Türkiye'ye geri dönme kararı aldı. Müzik kariyerine, Erol Köse yardımıyla başlayan Doğan, 1994 yılında "Kırdın Kalbimi" adlı albümü ile piyasalara giriş yaptı. Bir dönem Ak Parti İstanbul Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcılığı ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu olarak görev yapan sanatçı, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor programında adından söz ettirmeyi başardı. Müzik yaşamı boyunca 6 farklı stüdyo albümü çıkaran sanatçı, en çok katıldığı TV programlarında söylediği sözlerle gündeme geldi.

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SEDA SAYAN'IN ESKİ AŞKI NİHAT DOĞAN VE İRANLI EŞİ BEBEK BEKLİYOR

Bir dönemler Seda Sayan ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü şarkıcı Nikah Doğan gündem olmuştu.

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Seda Sayan ile uzun bir ilişki yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Doğan aradığı aşkı İranlı hayranında buldu.

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Nihat Doğan Nihat Doğan, Temmuz ayında İranlı kız arkadaşı Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile dünyaevine girdi.

Nikah Doğan'ın eşinin hamile olduğu söylentiler arasında yer alıyordu.

Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan bebek bekliyor.

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