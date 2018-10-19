Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır adayı mı?

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'da, ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği iddia edildi. Hatipoğlu’nun yakın çevresine adaylığa sıcak bakmadığını, aday olması halinde dini alanda büyük boşlukların oluşabileceğinden, siyasete girmek istemediğini söylediği belirtildi..Birgün'de yer alan habere göre, HDP'nin ise Diyarbakır'da Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü,Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü. BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI Öncelikli hedefi 2014 yılında kazanılan ancak daha sonra kayyum atanan 94 belediyenin yeniden kazanılması olan HDP, bunlara 50 dolayında yeni başkanlığı da eklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelere yeniden kayyum atanabileceği" şeklindeki ifadeleri kullanılarak, seçmenin sandığa giderek HDP'li adaylara olan desteğinin arttırılması planlanıyor. HDP'NİN BATI STRATEJİSİ HDP'nin batıdaki hedefi ise AK Parti ve MHP ittifakını zayıflatmak olacak. DHP, AK Parti ve MHP'nin aday göstereceği kentlerde karşılarındaki adayın kazanma ihtimaline göre batıda "duruma özel" ittifaklar yapmayı planlıyor.

HATİPOĞLUNA KARŞI ESKİ MÜFTÜ ERDOĞMUŞ HDP kulislerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için isimler de dillendirilmeye başlandı. Adayların, AK Parti'nin adayının açıklanmasının ardından duyurulması fikri ağırlık kazandı. İslamcı yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği konuşulan AK Parti'nin bu hamlesine karşılık eski müftü, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un aday gösterilebileceği konuşuluyor. NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR? Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam-Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dinî programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef Radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri iftar ve sahur programlarını birinci olarak seçti.Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen Atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı makaleleri, panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı. Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. NİMETULLAH ERDOĞMUŞ KİMDİR?