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Nihat Hatipoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi: Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Nihat Hatipoğlu, kendisi hakkındaki eleştirilere Twitter’dan yanıt verdi. Hakkında yapılan haberlere tepki gösteren Hatipoğlıu, "Hepinizle mahşerde karşılaşacağım" ifadelerini kullandı.

Nihat Hatipoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi: Hepinizle mahşerde karşılaşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararının ardından sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun açıklamaları hatırlatılıp eleştiriler yöneltildi.

Nihat Hatipoğlu, son zamanlarda “Sosyal medya günahları” açıklamasıyla gündeme gelmiş, paylaşım ve beğeniler konusunda herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın, araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz "demişti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Sosyal medyadan gelen eleştirilere Twitter’dan yanıt veren Nihat Hatipoğlu, “Yıllardır aleyhime yazanlar,saldıranlar, hakaret edenler, iftira atıp yalan haberleri yayanlar.Hepinizle mahşerde karşılaşacağım.Merak etmeyin, hepinize hakkımı helal edeceğim. Peygamberimin, kin ve nefreti yasakladığını duyduğumdan bu yana O’nun huzurunda hak aramaktan vazgeçtim” ifadelerini kullandı.

İşte o mesaj:

NIHAT

Ayrıca Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabındaki 'bio' kısmını güncelleyerek "YÖK Üyesi -Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü-Atv programcısı-İlahiyatçı-Yazar" yazması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu erdoğan Twitter

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