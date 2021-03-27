Nihat Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? İşte Nihat Hatipoğlu biyografisi...

65 yaşında olan ve 11 Mayıs 1955 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamlamıştır. 1975 senesinde Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirmiştir. 1981 senesinde ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamlamıştır. Yine aynı fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü başlıklı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent olmuştur. 2012 senesinde ise Profesör olmuştur. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gören Hatipoğlu, imam hatip ve Kur'an kursları müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmiştir. Şu anda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 sene Kanal A'da program yaparak başlayan Nihat Hatipoğlu, ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 seneden bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına devam etmektedir. 2004 senesinde Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programını hazırlayıp sunmuştur. 2005 senesinde Star TV'de Dosta Doğru isimli programı sunmuştur. 2005-2010 seneleri arasında ise Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sunmuştur. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçmiştir. Programları Türkiye'de pek çok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programlara devam etmektedir. 40civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferanslara devam etmektedir. Yazı makaleleri Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar gibi pek çok farklı dergide yayınlanmıştır. Hatipoğlu, 18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır.

