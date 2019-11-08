Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili’nde Gaziosmanpaşalılarla buluştu

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Gaziosmanpaşalılarla buluştu. Hatipoğlu, “Bugünkü Batı’nın emperyalizmine karşı, insanı onursuzlaştıran ikiyüzlü politikalarına karşı, dünyada sadece Müslümanlar kendilerini gösterebiliyorlarsa bunu Hz. Muhammed’e borçludurlar” dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlediği programa konuk oldu. Ünlü ilahiyatçı, Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yoğun ilgiyle karşılandı. Sanatçı Emre Ermiş’in ilahileriyle açılışı yapılan programda Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin yaşamından kesitler sundu, Mevlit Kandili’nde yapılması gereken ibadetler hakkında bilgiler verdi.

“Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı ama dünyanın haritasını değiştirdi”

Hatipoğlu, “Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşadı. Kısa bir ömür yaşadı ama dünyanın haritasını değiştirdi. Bugünkü Batı’nın emperyalizmine karşı, insanı onursuzlaştıran ikiyüzlü politikalarına karşı dünyada sadece Müslümanlar kendilerini gösterebiliyorlarsa bunu Hz. Muhammed’e borçludurlar. Onun için biz onu çok iyi tanıyacağız. Evladımızdan, babamızdan, annemizden daha iyi O’nu tanıyacağız ki yanlış bir yola sapmayalım” dedi.