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  4. Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcı anlattıklarıyla tüyler ürpertti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen iftar programına video gönderen mezarcı Emin Ertürk, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

İftardan önce yayına başlayan 'Nihat Hatipoğlu İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Kimsenin gıybetini yapmaz. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.

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Nihat Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu mezarcı,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
nihat 10 yıldır atv de aynı sözleri bozuk plak gibi tekrarlayıp duruyor zavallı halkımız bunuda tekrar tekrar izliyor kendi aklınız size yetmiyormu
ya bu din tüccarına inanıp da dinleyen varmı Allah aşkına daha bir izleyicisine ölmüş babanız yaşıyor mu diyen bir adam ne kadar dini öğretebilir dinin yasakların dan bahseder iken duydunuz mu hep zenginliği kötülüyor ama kendileri ultra lüks hayat sürüyor din insanın vicdanıdır yalancıların din anlatımı ile dinini yaşama yaşarsan şayet onlar zenginleştikçe zenginleşir sen ise olduğun yerde bile kalamazsın
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