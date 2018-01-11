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Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Kocam gidince geliyorlar'

DİZİ HABERLERİ | 11.01.2018 14:28 | Son Güncelleme 4 saat önce

İsmini vermek istemeyen kadın izleyicinin "Eşim işe gittikten sonra evin içinde eşim kılığında birilerini görüyorum" şeklindeki sorusu ekran başındakileri ürpertti.

Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Kocam gidince geliyorlar'

ATV ekranlarında yayınlanan "Kur'an ve Sünnet" programında izleyici ile buluşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na yönlendirilen bir soru ekran başındakileri tüylerini ürpertti.

"EŞİM İŞE GİTTİĞİNDE..."

Programa telefonla bağlanan kadın izleyici, "Hocam sabahları eşim işe gittikten sonra evin içinde eşim kılığında birkaç kişi gördüm. Besmele çektiğimde gidiyor. Neden olabilir?" şeklinde bir soru yöneltti.

"DURUP DURURKEN YAKIN TEMASA GİRMEZLER"

Bu soru karşısında şaşırdığı gözlenen Hatipoğlu, ismini vermek istemeyen izleyicinin sorusuna "Uyku halinde olabilir şeylerdir. uyku dışında da o halin devamı olabilir. Görünen varlıklar dışında görünmeyen varlıkların olduğunu da inanıyoruz. Cin Suresi var. Onlar durup dururken insanlarla yakın temasa girmezler. Onları hayal dünyanızdan çıkartın. Onların da iman edenleri var, etmeyenleri var. Onların kendi alemleri var. Bizimle meşgul olmazlar. Allah'a sığının onların şerrinden" şeklinde yanıt verdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
soruyu soran da, o soruya cevap veren de, bu proğramı bu tarz soruların gerçekliğini kabul ederek hatta ihtimal vererek izleyen de psikoz rahatsızlığı vardır, zaman kaybetmeden psikiyatra görülmesi gerekir, hocaya değil..
Milletçe ve Devletçe ortak ayıbımızın ve ap açık bir din sömürüsünün, somut bir eseri olan şu manzaraya bakınız ! Bu tür yayınlar nçin yaptırılır ? Bu memleketin; doktoru, psikiyatrisi, psikoloğu, Bilim Kurulu ve bir RTÜK'ü yok mudur ? Yüksek bir ilgi ve şefkatle ; Her ne sebeptense, gizli açlık ve içgüdü baskısı altında kalmış bir hastalnın; metabolizmasının asgari ihtiyacı olan vitamin ve minarelleri içeren (Et,süt,bal, tereyağ, fındık fıstık vs. gıdaları temin ve tedarik edip bu zavallıyı bu dertten kurtaracak bir eş, dost eli veya bir devlet kolu yok mudur ?
hocaaa dinazor sorusu geliyordu gülüyordun cin sorusu gelince şaşırmışsın biraz
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