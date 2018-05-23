Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular yine Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başardı. Hatipoğlu'na bir izleyici 'Benim kaşlarım kalındı. Şekil verdim sizce bu caiz midir?' diye sordu.

Hatipoğlu bu soru karşısında, ' İnsanın temiz olması temiz olması güzel bir şey. Bu Müslümanlığın adabındandır. Ama kaşlar insanın yapısını, yüz şeklini ve insanın içinde saklamış olduğu duyguları ortaya çıkaran en önemli organlardanbiridir. Bu şekilde kaş alınması doğru değildir.' şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

E ama sen cevabı beklememişsin ki?! pic.twitter.com/8t73OElaJW — diazepam (@dzepm) 22 Mayıs 2018

Ah nihat hocam dün saç sorarlar bu gün kaş senin işte zorbe .. pic.twitter.com/oHxwcfH0TM — Amandostum (@amandostum) 22 Mayıs 2018



