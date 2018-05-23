MAGAZİN

Nihat Hatipoğlu'na sordu: Kaşlara şekil vermek caiz midir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Sultanahmet'te iftar programı yapan Nihat Hatipoğlu'na bir izleyici, "Kaşlara şekil vermek caiz mi?" diye sordu. Kaşlarını aşırı incelten genç kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ramazan ayında Nihat Hatipoğlu'na sorulan sorular yine Türkiye'nin dikkatini çekmeyi başardı. Hatipoğlu'na bir izleyici 'Benim kaşlarım kalındı. Şekil verdim sizce bu caiz midir?' diye sordu.

Hatipoğlu bu soru karşısında, ' İnsanın temiz olması temiz olması güzel bir şey. Bu Müslümanlığın adabındandır. Ama kaşlar insanın yapısını, yüz şeklini ve insanın içinde saklamış olduğu duyguları ortaya çıkaran en önemli organlardanbiridir. Bu şekilde kaş alınması doğru değildir.' şeklinde cevap verdi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU


PARTNERCannes’da kapıda mı kaldılarCannes’da kapıda mı kaldılar
Gökhan Kırdar taburcu oldu Gökhan Kırdar taburcu oldu
'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun''Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu kaşlara şekil vermek caizmi

En Çok Okunan Haberler

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Ekonomi Bakanı'ndan dolara müdahale çağrısı!

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Annesiyle aşk yaşayan komşusunu öldürdü

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gökhan Kırdar taburcu oldu

Gökhan Kırdar taburcu oldu

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

'Öyle deme Kemal beni korkutuyorsun'

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Alişan-Buse Varol çifti Ece Erken'i evinde ağırladı

Hugh Grant ilk kez evlendi

Hugh Grant ilk kez evlendi

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

Kim Kardashian çocuklarının fotoğrafını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.