Nihat Kahveci ile Fulya Sever evlendi

Eski milli futbolcu, spor yorumcusu Nihat Kahveci, Roma’da Fulya Sever ile dünya evine girdi.

FULYA SEVER KİMDİR ?

Miss Globe Turkey 2010 birincisi ve aynı zamanda Miss Globe İnternational dördüncüsü olarak ünlenen Fulya Sever 1.78 boyunda ve 55 kilo. Barcelona ve Paris'te modellik yapan Fulya Sever Academy 35.5' da Altan Gördüm eğitmenliğinde oyunculuk dersi aldı.

BEŞİKTAŞ TV'DE ÇALIŞTI

Daha sonra spikerlik eğitimi de alan Fulya Sever TNT’de “Model Boats”, TRT Spor’da “Spordan Mutfağa” gibi birkaç televizyon programı yaptı. Sonra Beşiktaş TV’ye geçti.

