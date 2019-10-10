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NİHAT ÖZDEMİR: MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILABİLİRSEK MEHMETÇİKLERİMİZE DE MORAL OLACAKTIR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Oyuncularımızın, teknik kadromuzun dualarıyla hepimiz askerlerimizin yanındayız.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Oyuncularımızın, teknik kadromuzun dualarıyla hepimiz askerlerimizin yanındayız. Yarınki maç çok önemli. Galibiyetle ayrılabilirsek bizler ve oyuncularımız kadar cephede Türkiye için savaşan bütün Mehmetçiklerimize de moral olacaktır" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yarın oynanacak Arnavutluk maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanın 15 dakikalık basına açık bölümünden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arnavutluk'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Özdemir, yarın alınacak galibiyetin Mehmetçikler için de moral olacağını belirterek, "Rakibimiz iyi bir takım. Grupta aldıkları puanla bizden gerideler ama iyi takım olduklarını son maçlarda kanıtladılar. Çok önemli bir rakip olan İzlanda'yı iyi bir futbolla yendiler. Bizler için hem Türk Milli Takım oyuncuları, Şenol Güneş ve yönetici arkadaşlarımız için önemli bir gün. Dün Barış Pınarı Harekatı'na Türk ordumuz başladı ve harekat başarıyla devam ediyor. Hepimizin aklı Mehmetçiklerimizde. Türkiyemiz için gerekli mücadeleyi yapıyorlar. İnşallah can kaybı olmadan ve zaferle ülkelerine dönmüş olacaklar. Oyuncularımızın, teknik kadromuzun dualarıyla hepimiz askerlerimizin yanındayız. Yarınki maç çok önemli. Galibiyetle ayrılabilirsek bizler ve oyuncularımız kadar cephede Türkiye için savaşan bütün Mehmetçiklerimize de moral olacaktır. Sahada mücadele edecek futbolcu kardeşlerimizin de bu düşüncede olacağına inanıyorum. Buradan alınan bir galibiyet ile cephedeki Mehmetçiklere moral vermiş olacağız. Grubumuzdaki önemli maçı yarın başarıyla bitireceğiz. Taraftara görev düşüyor. Taraftarımızın maçın başından sonuna kadar Türk Milli Takımı'nı canı gönülden desteklemesini istiyoruz. Milli takımımızı ve Türkiyemizi desteklemelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in ardından TFF yöneticilerinden Selim Soydan, Servet Yardımcı ve Mustafa Çağlar da kısa açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir Milli Takıma sahip olduklarını söyleyen Selim Soydan, "Öncelikle bugün çok değişik bir gün. Ben inanıyorum bu takım yarın kazandıktan sonra milletine çok daha iyi şeyler söyleyecek. Elimizde çok iyi bir Milli Takım var" dedi.

Servet Yardımcı ise Arnavutluk maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını belirterek, "Çok kaliteli ve genç bir jenerasyon yakaladık. Çocuklarımıza, sporcularımıza güveniyoruz. Yarın da bu önemli maçı muhakkak bir şekilde galibiyetle çıkacağımızı biliyoruz. Çok önemli bir maç bizim için. Çok anlamlı bir gün olacak. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF yöneticisi Mustafa Çağlar da "Çok iyi bir ekibimiz var. İnşallah yarın iyi bir maç olacak. Hepimizin ortak dileği Mehmetçiklerimiz için güzel bir netice alacağız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Nihat Özdemir'in açıklamaları
-Selim Soydan'ın açıklamaları
-Servet Yardımcı'nın açıklamaları
-Mustafa Çağlar'ın açıklamaları

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