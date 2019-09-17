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Nihat Özdemir'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 20:42 | Son Güncelleme

Nihat Özdemir'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleşen ziyarete, Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve genel sekreter Kadir Kardaş da katıldı.

Ziyarette Nihat Özdemir, Bakan Kasapoğlu'na A Milli Takım forması takdim etti.

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futbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu nihat özdemir TFF Türkiye Futbol Federasyonu

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