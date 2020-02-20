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Nihat Sırdar’ın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Radyocu Nihat Sırdar, Youtube için hazırladığı "Zor Sor" adlı programının ilk bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ağırladı. Programın gündeminde ulaşım zammı ve Kanal İstanbul projesi vardı.

Nihat Sırdar’ın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu

Radyo programcısı Nihat Sırdar, "Zor Sor" adlı Youtube programının ilk bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu konuk etti.

Çok kısa süre içinde Youtube Trendler listesine giriş yapan video, kısa sürede yüksek izlenme yakaladı. İstanbulluların en çok merak ettiği soruların sorulduğu programın en çok merak edilen konusu ile ulaşım zammıydı.

Sevilen radyocu Nihat Sırdar, Ekrem İmamoğlu’na "Ulaşım zammı %10 olsaydı İETT batar mıydı?" sorusunu iletti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı soruya “ben bunu yapmak istemezdim ancak, son aylarda gelen zamlar bunu zaruri hale getirdi” dedi.

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Yarım saatlik programda her soruya 2 dakikalık yanıt süresi verildi. 4 bölümden oluşan Zor Sor programında ilk olarak Nihat Sırdar kendi hazırladığı soruları Başkan’a iletirken, programın ilerleyen bölümlerinde Nihat Sırdar dinleyicilerinden topladığı sorulardan iletti. Son iki bölümde ise sokak röportajları ve Google aramalarından çıkan sorular yöneltildi. Sokak röportajlarında ise öne çıkan iki konu yine ulaşım zammı ve Kanal İstanbul projesi. İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için neler yapılıyor? diye sorarken bir de ulaşım zammına indirim yapması istendi.


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