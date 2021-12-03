Nihat Tüney kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Hayat hikâyesine dair pek bir bilgi bulunmayan Nihat Tüney, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve çıktığı televizyon programlarıyla biliniyor. En son katıldığı bir canlı yayında pandemi döneminde saç ekimini anlatan Nihat Tüney, önemli detaylar paylaştı.

Gelişmiş sağlık altyapısı ve hizmet kalitesi ile Türkiye, başarılı bir saç ekimi operasyonu geçirmek isteyenler için ideal bir destinasyon haline geldi. Yıllar içinde Türkiye'de alınan kusursuz saç ekimi sonuçları sayesinde ünü yadsınamaz bir şekilde yükseldi. Ancak dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte ülkelerin kapatılması, uçuşların gerçekleşmemesi sektörün de kaybına uğramasına neden oldu. Nihat Tüney, salgın sonrasında saç ekim operasyonlarının kaldığı yerden devam ettiğini ve tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Avrupa ve Asya'yı birleştiren İstanbul'un kıtalar arasında coğrafi konumu, genellikle insanların saç ekimi için İstanbul'u seçmesine katkıda bulunan en büyük faktörler arasında kabul edilir. Bu da İstanbul'a tıbbi amaçlı seyahat eden ziyaretçi sayısının artmasını ve merkezi bir lokasyona oturmasını sağladı. Fakat 2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı alt üst eden koronavirüs, saç ekim sektörünü de oldukça zorladı. Uzun bir dönem boyunca hastaneler kapalı kaldı. Bu zorlu günlerin ardından yeniden sektör canlanırken saç ekim merkezi kurucularından Nihat Tüney de katıldığı bir yayında koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığını ve hastalara en güvenli ortamın sağlandığına işaret etti.

Tüney, ‘’Kovid-19 dünyanın her ülkesinde turizm sektörünü etkilediğinden, uluslararası uçuşlar durdurulduğundan ve birçok ülke karantinaya girdiğinden bu sayı neredeyse düştü. Türkiye, virüsün Türkiye'de yayılmasını azaltmak için önlemler alarak pandemiye hızlı bir şekilde yanıt verdi. Özellikle kapalı alanlarda maske zorunluluğu, 100 milyonu aşan aşı dozu, bir takım sıkı tedbirler ve ileri sağlık sistemi pandemiyle en hızlı ve en güçlü şekilde mücadele etmeyi sağladı. Bu önlemlerde sağlık turizmi için Türkiye'yi tercih noktası haline bir kez daha getirdi. Bilhassa kendi merkezimiz, dezenfektan, maske, ateş ölçümü gibi tüm kaideleri yerine getirerek hastalarını yeniden kabul etmeye başladı.’’ dedi.



