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  4. Nihat ustanın "özellikli" bastonları ilgi görüyor

Nihat ustanın "özellikli" bastonları ilgi görüyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Sakarya'da yaşayan 89 yaşındaki baston ustası Nihat Çakıner'in 40 yıldır ürettiği birbirinden farklı bastonlar, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden gelenlerin beğenisini topluyor - Çakıner: "Çok çeşitli bastonlar var bende. Kimisinde bıçak, kimisinde ışık, kimisinde çakmak var. Bastonlarım hep özellikli. Rüyamda bile baston yapıyorum"

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da yaşayan 89 yaşındaki Nihat Çakıner'in 40 yıldır ürettiği birbirinden farklı ve "özellikli" bastonlar rağbet görüyor.

Yaklaşık 40 yıl önce İstanbul'daki iş stresinden uzaklaşarak eşinin memleketi olan Sakarya'nın Erenler ilçesi Kayalar Memduhiye Mahallesi'ne yerleşen Çakıner, burada evinin yanında kurduğu atölyede baston üretmeye başladı.

Arkadaşlarına ve yakınlarına hediye ettiği bastonların beğenilmesi üzerine çeşitli modeller yapmaya başlayan Nihat Çakıner, motif üreterek bastonlara özellik ekledi.

Baston ustası Çakıner, özelliklerini "Türk bayraklı", "bıçaklı", "ışıklı", "çakmaklı" ve "çevre dostu" olarak ifade ettiği bine yakın baston üretti.

- "Hepsi birbirinden farklı"

Nihat Çakıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baston yapımının kendisine iyi geldiğini söyledi.

Başladığı işi sonuna kadar götürdüğünü ve en düzgün şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Çakıner, "Bastonu yaparken basit olsun istemiyorum, muhakkak özel bir şey yapıyorum. Onun için fazla da güç sarf ediyorum. Hepsi birbirinden farklı. Boyasında, boynunda, başında muhakkak değişiklik vardır." diye konuştu.

Nihat Çakıner, bu işi para kazanmak için yapmadığını dile getirerek, "Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok yerinden baston almaya gelen müşteriler var. Buraya baston bakmaya gelen müşteriler seçmekte zorlanıyor. Çok çeşitli bastonlar var bende. Kimisinde bıçak, kimisinde ışık, kimisinde çakmak var. Bastonlarım hep özellikli. Rüyamda bile baston yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Burada çalışırken ölebilirim"

Baston yapımında kullandığı malzemeleri de kendisinin imal ettiğini aktaran Çakıner, yapılan işin nitelikli olduğunu ve çok emek istediğini kaydetti.

Nihat Çakıner, bastona işlediği motiflerin de kendi çizimi olduğunu ve bir bastonu yapmak için bazen bir ay çalıştığını dile getirerek, "Yaptığım işi seviyorum. Aşkla yapıyorum. Burada çalışırken ölebilirim." dedi.

Karşısına mesleği öğretecek birinin çıkmadığını belirten Çakıner, sanatını devam ettirmek istediğini de sözlerine ekledi.

- "İlerleyen yaşına rağmen işini aşkla devam ettiriyor"

Baston ustası Çakıner'i atölyesinde ziyaret eden Sakarya Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, kentte el sanatları alanında tarakçılık, kaşıkçılık, süpürgecilik ve sepetçiliğin yaygın olduğunu dile getirdi.

Sakarya'da baston deyince akla Nihat Çakıner'in geldiğini belirten Yorulmaz, ustanın çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Çakıner'in ilerleyen yaşına rağmen işini aşkla sürdürdüğünü vurgulayan Hüseyin Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Nihat ustanın çalışmalarını devam ettirmesini istiyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler versin, ömrünün sonuna kadar bu işi yapsın. Tek üzüntüm, Nihat ustadan sonra bu işin devam etmemesi. O da şimdiye kadar çırak ve usta yetiştirmemiştir. Nihat usta da sonradan yönelmiş bu mesleğe. Belki gençliğinden beri yapsaydı, yanında usta, çırak yetiştirirdi, mesleği devam ettirirdi." değerlendirmesinde bulundu.

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