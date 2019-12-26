Nihat ustanın "özellikli" bastonları ilgi görüyor

Başladığı işi sonuna kadar götürdüğünü ve en düzgün şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Çakıner, "Bastonu yaparken basit olsun istemiyorum, muhakkak özel bir şey yapıyorum. Onun için fazla da güç sarf ediyorum. Hepsi birbirinden farklı. Boyasında, boynunda, başında muhakkak değişiklik vardır." diye konuştu.

Baston ustası Çakıner, özelliklerini "Türk bayraklı", "bıçaklı", "ışıklı", "çakmaklı" ve "çevre dostu" olarak ifade ettiği bine yakın baston üretti.

Nihat Çakıner, bu işi para kazanmak için yapmadığını dile getirerek, "Yurt dışından ve Türkiye'nin birçok yerinden baston almaya gelen müşteriler var. Buraya baston bakmaya gelen müşteriler seçmekte zorlanıyor. Çok çeşitli bastonlar var bende. Kimisinde bıçak, kimisinde ışık, kimisinde çakmak var. Bastonlarım hep özellikli. Rüyamda bile baston yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Burada çalışırken ölebilirim"

Baston yapımında kullandığı malzemeleri de kendisinin imal ettiğini aktaran Çakıner, yapılan işin nitelikli olduğunu ve çok emek istediğini kaydetti.

Nihat Çakıner, bastona işlediği motiflerin de kendi çizimi olduğunu ve bir bastonu yapmak için bazen bir ay çalıştığını dile getirerek, "Yaptığım işi seviyorum. Aşkla yapıyorum. Burada çalışırken ölebilirim." dedi.

Karşısına mesleği öğretecek birinin çıkmadığını belirten Çakıner, sanatını devam ettirmek istediğini de sözlerine ekledi.

- "İlerleyen yaşına rağmen işini aşkla devam ettiriyor"

Baston ustası Çakıner'i atölyesinde ziyaret eden Sakarya Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, kentte el sanatları alanında tarakçılık, kaşıkçılık, süpürgecilik ve sepetçiliğin yaygın olduğunu dile getirdi.