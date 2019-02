Nihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladı (7)

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AK Parti'nin yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeleri düzenlediği toplantısıyla açıkladı. Trafik sorunundan geri dönüşüm ve enerji üretimine kadar birçok projesini anlatan Zeybekci, İzmir'in çöpünün depolanacağı tesis bulunmadığını söyledi. Zeybekci, "İzmir'e hiç yakışmayan bir şey. Söylerken, bile başım öne eğiliyor. 4,5 milyonluk şehirde katı atık çöpleri dağlara, derelere, ovalara atılıyor" dedi. AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, hazırladığı projeleri kamuoyu ile paylaştı. Projeler, '10 Numara İzmir' başlığı altında hazırlanan 67 sayfalık kitapçıkta yer aldı. Proje tanıtım dosyasında, 'Her yol İzmir'e çıkar' ve 'Dünyaya açılmak İzmir'den başlar' sloganlarının kullanıldığı görüldü. Balçova'daki otelde düzenlenen toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, basın kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli ile partililer katıldı. Projelerin tanıtımını yapan Nihat Zeybekci, İzmir'in hikayesinin beraberce yazılması gerektiğini söyledi. İzmir'in, yaradılıştan dünyanın en güzel şehri olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Bu coğrafyada yaşayan insanların muhteşem bir kaderleri var. İzmir'i sadece il sınırlarıyla sınırlandırmayalım. İzmir Anadolu'nun bir vitrini ve sunum yeridir. İstanbul ile kıyaslamak istemiyorum ama İstanbul kısıtlıdır. İzmir sonsuz bir coğrafyanın giriş kapısıdır. Bütün zenginliklerimizi bilelim ama dünya nereye gidiyor, onu takip edelim. Dünyada değişim çok hızlı. 2 sene önceki doğrular, bugünün yanlışları haline geldi" diye konuştu. 'YANLIŞ DÜĞME İLİKLENDİ, ARKASINDAN GELEN ÖYLE GİTTİ' Projeleri hazırlarken, İzmir'deki meslek odaları ve uzmanlar ile konuştuklarını kaydeden Zeybekci, "Ferhat dağları dele dele İzmir'e geliyor. Niye İzmir'i güzel bir kıza, Şirin'e benzetiyoruz? Ünlü tarihçiler böyle benzetmiş. 'Smyrna' en güzel demektir. Tarih bu ismi vermiş. Ferhat koşa koşa gelirken, zavallı Şirin'in hali pek iyi değil. Hedefimizde kimse yok. Yaratılanı hoş gördük Yaradan'dan ötürü, diyorsak seçileni hoş görürüz, seçenden ötürü. Olmamıştır, yanlış bir düğme iliklenmiştir, arkasından gelen öyle gitmiştir" dedi. 'KÖRFEZ GEÇİŞ PROJESİ'NDEKİ HASSASİYETLERİ DİKKATE ALACAĞIZ' İzmir'de 28 noktada battı- çıktı yapacaklarını, bunu da 2 yıl içinde gerçekleştireceklerini aktaran Zeybekci, "Tramvay hattımızın belirli bölgede sıkıntı yarattığını görüyoruz. Orada ufak bir dokunma yapacağız. Köprülü kavşak tespitleri yaptık. Bunları yaparak, başararak, geldik. Bunları maksimum 100 günde yaptık. Bin metre olanını ise 98 günde bitirdik. İddiaya girmiştik, kazandık. İzmir'imizin, belediyemizin mühendisleri, müteahhitler bunları yapacaktır. 28'ine birden başlamayacağız. Şehrimizi kilitlemeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren uzaktaki ilçelerimizde de yeni alanlar var" diye konuştu. İzmir'de meslek odalarınca açılan davaların ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptal edildiği Körfez Geçişi Projesi'ne dair Zeybekci, "Mutlaka körfezdeki kan akışını sağlamamız lazım, o daireyi tamamlamamız lazım. Körfez Geçiş Projesi'ndeki hassasiyetleri dikkate alarak başarılı olacağız. İzmir'i gerek yeraltı gerek yer üstünde demir ağlarla öreceğiz. Bunun için çok çalıştık" dedi. 'İSTİHDAM' VURGUSU Konuşmasında İzmir'in en büyük sorunlarından birinin istihdam olduğunu da kaydeden Nihat Zeybekci, yatırımcılara yeni alanların sunulamadığını, aslında bunun çok kolay yapılabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'deki işsizliğin çok üzerinde İzmir'de işsizlik sorunumuz var. Organize sanayi bölgeleri (OSB) üretemiyoruz. Yatırımcıya yeni alan üretemiyoruz. Talep edilen alanları sunamıyoruz. Bu çok kolay bir iş. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda, güç ve yetkisi de var. Planlamanızda bunları çözersiniz. Bunları çözdüm de geldim, ondan söylüyorum. Çok kısa bir zamanda çözeceğiz ve hızlı yürüyeceğiz. İzmir sanayi, bilim, teknoloji merkezi olacak. İzmir'i pazarlayacağız, dediğimde geçen gün arkadan biri bağırdı; 'İzmir'i sattırmayacağız' dedi. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmemişti ki senin aklında hiç çıkmıyorsa ona bir şey diyememeyiz." '4,5 MİLYONLUK ŞEHİRDE KATI ATIK ÇÖPLERİ DAĞLARA ATILIYOR' İzmir'in çöpünün Harmandalı'da depolandığını anımsatan Zeybekci, "İzmir'e hiç yakışmayan bir şey. Söylerken, bile başım öne eğiliyor. 4, 5 milyonluk şehirde katı atık çöpleri dağlara, derelere, ovalara atılıyor. Sıfır sorumlulukla atılıyor. Bu İzmir'e yakışan bir şey değildir. Buradaki bütün sanayicilerimiz bir yerden ürün alacaksa gider, oranın her şeyine bakar. Tüm hassasiyetlerine bakar, Türkiye'de katı atığını dağlara atan başka şehir kalmadı. Katı atıktan gelen suyun dereler halinde denize geldiği başka yer kalmadı" dedi. 'BU KARDEŞİNİZ GİDECEK, O ÇÖPÜN TEPESİNE ÇÖKECEK' Bu sorunu 1,5 yıl içinde çözecekleri vaadinde bulunan Zeybekci, "İzmir'de sıfır katı atık olacak. Tahammülümüz yok. Böyle bir şeyle yaşayamayız. Böyle bir utançla 'İzmir'i dünyaya pazarlıyoruz', 'Turizm kenti İzmir' diyemeyiz. Yemezler arkadaşlar. Bırakın onu gelecek neslimize yazıktır. 6 milyon 621 bin tonluk katı atığın her yıl tabiata atıldığını düşünsenize. Bazı yerlerde 100 metreye çıkmış derinliği. Allah korusun ama Allah'ın izniyle 1 Nisan itibarıyla bu kardeşiniz gidecek, o çöpün tepesine çökecek. Katlanmışız; ama kaderimiz değil. Yanlış düğme iliklemişiz ve dönememişiz. Bu şehrin yağmur suyunu kanalizasyona veriyorsak arıtma var, diyemeyiz. İlk müdahale ettiğimiz şey bu olacak. 5. yılın sonunda bir damla bile atık suyu tabiata, denize karıştırmayacağız. Kanalizasyon, yağmur suyu ve tüm arıtma için süremiz 5 yıl" diye konuştu. 'SUDA İNDİRİM' VAADİ İzmir'in deprem kenti olduğunu da anımsatan Nihat Zeybekci, "Yer hareketlerinin çok olduğu bir yer. Toprağın ve suyun hafızası milyonlarca geriye gider. İçme suyu hattımız 200 sene bir daha açılmamak üzere depremde de oynayabilecek çelik borularla işini garanti hale getireceğiz" dedi. Vatandaşlardan su indirimi konusunda yoğun talep geldiğini de kaydeden Zeybekci, 0 ile 20 ton arasında suda yüzde 50 indirim yapacaklarını, bu uygulama ile kent sakinlerini tasarrufa sevk edeceklerini söyledi. Zeybekci, "Gelin İzmir'de gelecekle ilgili bir anayasa yazalım. Geçen gün İzmir- İstanbul otoyoluyla ilgili bir şey söylediler; 'İstanbullular İzmir'e akın ederse' dediler. Onlar da İzmir'e gelmeyi bekliyor zaten. İzmir'in nitelikli nüfusu İstanbul'a gidiyor. Şehrimizin metropolünde bu şehirde 1 santimetrekare daha yapılaşma yoğunluğunu artırmayacağız. Anayasayı mutlaka yapacağız" diye konuştu. Nihat Zeybekci, açıklamasının sonunda şunları söyledi: "Yaşamaktan gurur duyacağımız, muhteşem bir şehirdeyiz. Bir tek gayemiz var. Hedefimizde kimsemiz yok. İzmir'de nereye gidersem bunu söylüyorum; oyunuzu İzmir'e, kendinize verin. 52 gün sonra bu şehir bir tercihte bulunacak. Onun için o tercihte bulunurken ne olur doğru tartışalım. İzmir'in sorunlarını, geleceğini tartışalım. İzmir'de bazı beceriksizliklerin üzerinin ideolojik bir kılıfla örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir'i İzmirliler kurtaracak. Bundan sonra bize düşen hizmetkar olmak. Başka bir şey değil. Ne olur, İzmirliye haksızlık yapmayalım. İzmir'in meselelerini tartışırken bazı şeyler getiriyorlar ya İzmir'in meselesi diye. İzmir'in hayat tarzı problemi yoktur, İzmir'de hayat kalitesi problemi vardır. Hayat tarzı problemi getiren varsa bu İzmir'e saygısızlıktır, hakarettir, haksızlıktır. 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde İzmir'inde hala bunları tartılıyor olmak ilkelliktir, gericiliktir ve yobazlıktır. Başka bir şey demiyorum." BAKAN PAKDEMİRLİ: DURAN ŞEHİR OLMAYA İHTİYACIMIZ YOK Projelerin tanıtıldığı toplantıya katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise yaptığı konuşmada, isim vermeden CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. İzmir'in çok güzel bir kent olduğunu; fakat bu kadar güzel olmasına rağmen kent sakinlerinin mutlu olmadığını hissettiğini kaydeden Pakdemirli, İstanbul'un gerisinde kalmış bir İzmir olduğunu savundu. Pakdemirli, "İzmir'i Nihat Zeybekci'ye emanet ettik. Mimarisiyle özgür yaşantısıyla daha güzel bir İzmir'e kavuşacağız. İnşallah İzmir bu defa projesi olanla olmayanı ayırt edecek, diye düşünüyorum. İzmir yavaş şehir değil hızlı şehir olmalı. Bizim duran şehir olmaya ihtiyacımız yok. Proje, hizmet odaklı ve hızlı bir şehir olmamız lazım. İzmir bu kez projesi olmayanlardan yana tercihini kullanmayacaktır, diye düşünüyorum. Nihat Zeybekci ağabeyimizin İzmir'de olmasının avantaj olduğunu düşünüyorum. Böyle bir değerli arkadaşa sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Denizli'yi nasıl imar ettiyse İzmir'i de ötesinde bir seviyeye getirecek" dedi. AK PARTİ'Lİ ŞENGÜL: MENAJER KÖTÜYSE CAZİBESİNİ KAYBEDER AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de toplantıda, "Starların bir özelliği vardır. Starlar sıcaktır, çekicidir, caziptir, diğer insanlardan ayrıcalıklı özellikleri vardır. İzmir de Türkiye'mizin, coğrafyasının starı. Doğuştan yaradılıştan cazibesi olan bir şehir. O starların bir menajerleri vardır. Onları yönlendirirler, ne kadar iyi yönetilirse o kadar zirvede kalır. Menajer kötüyse cazibesini kaybeder, eskiden yıldız olduğu günleri konuşur. Maalesef İzmir'in durumu da böyle. Bizler İzmir'in içinde yaşıyoruz. Sıkıntılarına nasıl çözüm üreteceğiz, diye çalışmalar yapıyoruz. Bugün çok iyi bir menajer, bazı yerleri star yapmış Nihat Zeybekci; İzmir'in geleceğiyle ilgili sade, hepsi tek tek en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş projeleri kısa ve net bir şekilde açıklayacak" diye konuştu. ZEYBEKCİ'NİN AÇIKLADIĞI PROJELER AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin kente yönelik açıkladığı projeler, şöyle: "Çanakkale-İstanbul-Ankara- Antalya Otoyolları, İkinci Çevreyolu Şehir Bağlantıları ve Tüneller, Gaziemir, Batı ve Doğu Çevreyolu Projesi, Battı-çıktılar Köprülü Kavşaklar, İZKARAY (Karayolu ve Raylı Körfez Geçiş Projesi), İzmir Raylı Sistem Ağı, Deniz Ulaşımında Yeni İskeleler, Yeni Hatlar, Çeşme Havacılık, Hava Sporları ve Turizm Merkezi, Çandarlı Kuzey Ege Limanı Projesi, Alsancak Kruvaziyer Limanı, Marinalar, Balıkçı Limanları, Aliağa-Çaltılıdere Tekne İmal OSB ve Çekek Yeri, Hava Kargo Taşımacılığı, Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Bilim, Teknoloji ve Yazılım Vadisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş., Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi, Süt ve Süt Ürünleri Bölgesi, Katı Atık Ayrıştırma, Depolama, Geri Dönüştürme ve Enerji Üretme Projesi, Yağmur Suyu- Kanalizasyon Arıtma Projesi, İzmir'in İçme Suyunun Kapasite ve Kalitesinin Garanti Altına Alınması, Körfez Koruma ve Kullanma Planı, Akıllı Kent İzmir, Örnek Mimarili Şehirler, İzmir Bahçeleri, Urla Adalar Projesi, Teknepark Projesi, Çarpık Yapıların Elden Geçirilmesi Projesi, Planlı Şehir İzmir, Kemeraltı ve Damlacık'ın restoreasyonu, Yeşildere Vadisi ve Kadifekale Teleferik Projesi (Tarihi Kent Merkezi), Dünyanın Sayılı ve Türkiye'nin En Büyük Arkeoloji ve Medeniyetler Müzesi, Tarihi Yapıların Restorasyonu, İzmir Şehir Tiyatroları, İzmir Şehir Konservatuarı, Festivaller Şehri İzmir, İzmir Modern Sanat Müzesi, İzmir Kent Müzeleri, Kent Enstitüleri, Kadın Eğitim, İstihdam ve İş Merkezleri, Belediye ve Üniversite İşbirliği, Gençlik Merkezleri, Devlet Okullarına Malzeme ve Bakım Desteği, Spor Kulüplerinin Desteklenmesi, Atatürk Olimpiyat Stadı ve Yerleşkesi, Türkiye'nin İlk Veledrom'u, Kapalı Yüzme Havuzları ve Spor Salonları, Bozdağ Kayak Merkezi, Çeşme Sağlık, Spor, Kültür ve Turizm Merkezi, 4,5 Yıldızlı Otel Sayısının Arttırılması, Termal Turizm Merkezleri, İzmir Uluslararası Geriatri Merkezi, Evde Sağlık Hizmeti, Engelsiz Şehir İzmir, Muhtarlık Hizmet Binaları, Taksi Durakları, Kapalı Pazar Yerleri, Akıllı Otoparklar, Semt Polikliniklerinin Kurulması ve Etkin Hale Getirilmesi, Buca Şehir Hastanesi Projesi, Çeşme Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sokak Hayvanlarının Korunması Projesi" DHA-Politika - Türkiye-İzmir - (Görüntülü) Nihat Zeybekci, İzmir için projelerini açıkladı (6) Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - AK Parti'nin yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, uzun süredir üzerinde çalıştığı projeleri düzenlediği toplantısıyla açıkladı. 