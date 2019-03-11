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Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Denizli'de yapımı tamamlanan 'Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi' törenle hizmete girdi.

Denizli'de yapımı tamamlanan 'Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi' törenle hizmete girdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli millevekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olan ayrıca merkeze ismi verilen Nihat Zeybekci, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesi Zeybekci'nin Denizli belediye başkanlığı yaptığı dönemi anlatan kısa film izletildi. Ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Müzik Grubu ve Halk Dansları Topluluğu, performanslarını sergiledi.
CAM KUBBESİYLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Denizli'yi en üst düzeyde sanat ve kültürle buluşturmak istediklerini belirterek, 2013 yılında tesisin temelini atmak nasip oldu. Yaklaşık 6 yılda devasa bir inşaatı bitirdik. Kültür merkezimiz, 5 bin metrekarelik cam kubbesiyle Türkiye'nin en büyüğü. Tesise kentte en çok emeği olan birisinin adını koymak istedik. Meclis kararıyla Nihat Zeybekci isminin verilmesi kararlaştırıldı. Burası her yönüyle Denizli'nin sanatının, kültürünün ve ilminin kalbinin attığı yer olacaktır. Burası Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde örnek bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.
O ZEYBEK KONAK MEYDANI'NDA OYNANACAK
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı AK Partili Nihat Zeybekci ise, kültür merkezine isminin verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Belediye başkanı olarak seçildiği 2004 yılında Denizli'ye taş üstüne taş koymak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir'i kazanmak istediklerini kaydeden Zeybekci, 1 Nisan'dan itibaren göreceksiniz; 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı İzmir'e kazandıracağız. İzmir denildiği zaman bu salonlardan sayısızca olması lazım. 4.5 milyonluk bir metropol ama ne yazık ki ihmal edilmiş. Üzeri bir de becerisizlik ve ideolojik perdeyle örtülmüş. 1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle kültür merkezi hizmete açıldı. Başkan Zolan, Zeybekci'ye kültür merkezine adının verilmesinin kararlaştırıldığı meclis kararını takdim etti.
BURAY RÜZGARI ESTİ
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışında, genç şarkıcı Buray konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Buray sevilen şarkılarını Denizlililer içen seslendirdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde, Buray'ın sahne performansı katılımcılardan yoğun alkış aldı.

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