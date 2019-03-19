Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı! İzmir'de son durum...

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Programda anketlerle ilgili sorulan, "Siz 'İzmir'de kim alsın?' deyince AK Parti çıkıyor, 'oyunuzu kime vereceksiniz?' deyince CHP çıkıyor. Bu farkı neye bağlıyorsunuz? sorusuna şöyle cevap verdi:

İzmir bizim için gözümüzün bebeği. Dünyanın en güzel şehri yaratılıştan. İzmir kimsenin kalesi değil, kendine özel bir kale. Demokrasi anlamında gerek Serbest Cumhuriyet'in başlangıcı. Zamanında rahmetli Özal'la adım atılmış bir şehir. Aralık'ın ilk haftası gibi adaylığımız açıklandıktan sonra 'İzmir'in en önemli problemi nedir?' diye. İşsizlikte Türkiye ortalamasının 4 puan üzerinde. Bekledim ki, işsizlik birinci sırada gelir diye bekledim ama dördüncü ve beşinci sırada çıktı. Bir, iki ve üçte şehrin altyapısı, yaşam kalitesiyle ilgili vatandaşların beklentileri vardı. Türkiye'nin geride bıraktığı problemlerle mücadele ediliyor olması. Çevre hassasiyetleri, çöp sorunu. Her yağmurda kanalizasyonun şehri basma problemi. İzmir Körfezi'nin kent atıklarıyla zehirlenmesi gibi problemler çıktı. İzmirliler, 'Bunları çözse çözse AK Partililer çözer' deniliyor. Şu anki anketlerin sonucu o. Şu anda yüzde 3 fazla çıkıyoruz. 'Oyunuzu kime vereceksiniz' dendiğinde CHP çıkıyor. İzmir hala kararsızlık anlamında en yoğun şekir. O kararsızlarla beraber İzmir çok farklı yere gelecektir.

