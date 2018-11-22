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Nihat Zeybekci'den yerel seçim öncesi çok konuşulacak çıkış: İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:39 | Son Güncelleme

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İzmir belediye başkanlığı için adı geçen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gazetecilerin 'Siz İzmir'i istiyor musunuz' sorusuna, 'İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir, Anadolu'nun en güzel kızı, en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun' yanıtını verdi.

İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’na katılan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, basın mensuplarının, AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğunu hatırlatması üzerine, “İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez” dedi.

Ege Ekonomik Forumu’na katılan Ekonomi eski Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceğinin konuşulduğu hatırlatılıp, bu konudaki düşüncesi sorulan Zeybekci, “Henüz daha kesinleşen bir şey yok ama ola ki partimizin ve Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için şeref olur. Hizmetkâr belediyeciliği de İzmir’e getirmek için son gayretimize kadar, enerjimizin sonuna kadar çalışacağımızı da bilmenizi isterim. En iyisini, hakkını vererek yapacağımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Henüz kendisine ulaşan bir teklif olmadığını belirten Zeybekci, “Takdir edersiniz ki böyle şeylerin öncelikli olarak partimiz tarafından tebliğ edilmesi lazım. Bize şu anda yapılmış olan böyle bir teklif yok. Biz de sizler gibi görüşüldüğünü, konunun ciddi olarak değerlendirildiğini biliyoruz. İnşallah cumartesi günü hep birlikte göreceğiz. İzmir, bu Anadolu coğrafyasının doğuştan en güzel şehridir. Hizmetin en güzelini hak ettiğine inanıyorum. İzmir’in geleceğini yeniden inşa etme adına en iyi hizmetkâr kim olacaksa onun olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Basın mensuplarının ‘Siz İzmir’i istiyor musunuz’ sorusunu da yanıtlayan Nihat Zeybekci, “İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez. İzmir, Anadolu’nun en güzel kızı, en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri. Hayırlısı olsun” dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eminim alsanız orayı da yaşanmaz hale getirirsiniz.
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