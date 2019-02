Nihat Zeybekci’den ‘10 Numara İzmir’ projeleri

"Hayat tarzı değil hayat kalitesi problemi vardır"

İzmir’de çözümlenmesi beklenen birçok sorun olduğuna işaret eden Zeybekci, "Tek dilediğimiz ‘İzmirliyim’ diyen herkesin ‘Ben İzmirliyim’ diye gurur duyduğunda, şampiyonlar İzmir’den çıkar dendiğinde, hayat İzmir’de güzel dediğimizde İzmir’de yaşayan çağı ıskalamıyoruz. Dünyanın en önemli mega projeleriyle İzmir’e doğru yaklaşıyoruz. Her yol İzmir’e çıkar diyoruz. İzmir’i neden güzel kıza veya Şirin’e benzetiyorsunuz derken, tarihçiler de böyle benzetmiş. Smyrna zaten en güzel demek. Tarihçiler bu ismi vermiş. Ferhat dağları dele dele gelirken, zavallı Şirin’in hali pek iyi değil. Meselelere baktığımızda durumu iyi değil. 27 Kasım’da ilk yola çıkarken söylediğimiz gibi hedefimizde kimse yok. Ferhat dağları dele dele geldiğinde İzmir ne yapmalı? İzmir’i dinledik. İzmir’i, İzmirli’nin gözlerinden görmeye çalıştık. 30 ilçenin her köşesine gittik. Sadece fiziki ortamda değil, sanal ortamda da “Sosyal Medya”dan yararlanarak nabız tuttuk. Binlerce insanımızdan on binlerce mesaj aldık, iletişime geçtik. “Gönüller yapmaya geldik” diyoruz her seferinde. İşte bunu yapabilmek için hayatlara dokunduk. ‘İzmir’i sattırmayacağız’ diyorlar. Bizim aklımızdan öyle bir şey geçmedi ki senin aklında öyle bir şey geçtiyse onu bilemiyorum” diye konuştu.

Zeybekci, oyları İzmir’e verme çağrısında bulunarak, "Oyunuzu İzmir’e verin, İzmir’in buna ihtiyacı var. Bu bir yerel seçim geliyor, 52 gün sonra. Bu şehir bir tercihte bulunacak. İzmir geleceğinin tercihinde bulunacak. Ne olur doğru tartışalım, İzmir’in meselelerini, geleceğini tartışalım. İzmir’de bazı meselelerin ne olur tabirimi maruz görün. bazı beceriksizliklerin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyin. İzmir’i İzmirliler kurtaracak. Onlar kurtardıktan sonra bize düşen hizmetkar olmak. İzmir’in meselelerini tartışırken bazı şeyler getiriyorlar ya gündeme. İzmir’in hayat tarzı problemi yoktur, hayat kalitesi problemi vardır. Eğer İzmir’de hayat tarzı problemi getiren varsa bunun en kibar tabiriyle saygısızlıktır, hakarettir, haksızlıktır" dedi.