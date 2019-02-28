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Nihat Zeybekci’den Narlıdere’de esnaf turu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Narlıdere’de çarşıda esnaflarla bir araya gelip, isteyenlerle fotoğraf çektirdi, çocukları sevdi.AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Narlıdere Mithatpaşa Caddesi’ni ziyaret etti.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Narlıdere’de çarşıda esnaflarla bir araya gelip, isteyenlerle fotoğraf çektirdi, çocukları sevdi.
AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında Narlıdere Mithatpaşa Caddesi’ni ziyaret etti. Zeybekci, Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan adayı MHP’li Süleyman Kocabıyık ile esnaf turu yaptı. İş yerlerini dolaşarak esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Zeybekci, yanına gelerek kendisiyle sohbet eden vatandaşların da şikayetlerini dinledi.

İzmir’in meşhur boyozundan yedi
Bir kahvehaneye uğrayarak okey oynayan İzmirlilerle sohbet eden Zeybekci, çocukları da ihmal etmedi. Bebek arabasında gördüğü bir bebeği seven Zeybekci, okula giden bir öğrenci ile de konuşarak derslerini sordu. Bir iş yerinden İzmir’in meşhur boyozunu alarak tadına bakan Zeybekci, beraberinde bulunan basın mensuplarına da boyoz alarak ikramda bulundu.

“Benim en iyi halim yürüyen halim”
Esnaf ziyareti sırasında yolda karşılaştığı İzmirlilerin de halini ve hatırını soran Zeybekci, sağlık durumuyla ilgili sorun yaşayan bir vatandaşa da yardımda bulunarak, gerekli mercilere ulaşılması noktasında sorununun halledilmesini istedi. Her gittiği iş yerinde ilgiyle karşılanan ve fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Zeybekci, kendisine ikramda bulunmak isteyen bir iş yeri sahibine de teşekkür ederek, “Benim en iyi halim yürüyen halim” diye gülümseyerek yanıt verdi.

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