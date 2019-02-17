HABER

Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, konuk olduğu öğrenci evinde menemen yapıp gençlerle birlikte yedi.WhatsApp hattına gelen isteklere cevap veren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Okan Alaylı ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Veysel Okuducu’nun davetini geri çevirmeyerek, kaldıkları Bornova’daki öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu.

Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, konuk olduğu öğrenci evinde menemen yapıp gençlerle birlikte yedi.
WhatsApp hattına gelen isteklere cevap veren AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Okan Alaylı ile Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Veysel Okuducu’nun davetini geri çevirmeyerek, kaldıkları Bornova’daki öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu. Bu sırada eve gençlerin okul arkadaşları da geldi. Gençlerle sohbet eden Zeybekci, öğrencilik yıllarından anılarını aktararak güzel menemen yaptığını söyledi. Öğrencilerin talebi üzerine mutfağa giren Zeybekci, menemen yemeği yaptı. Gençlerin menemenin soğanlı mı soğansız mı yapıldığı tartışmasını hatırlatmaları üzerine Zeybekci, iyi pişmesi şartıyla soğanlı hazırladığını söyleyerek, püf noktaları hakkında bilgi verdi. Hazırlanan yer sofrasında gençlerle birlikte yemek yiyen Zeybekci, öğrenci evinde çalınan sazda “Acem Kızı” ile “Elif Dedim” türkülerine eşlik etti.

"Kadınlarımız şehrimizin asıl sahipleri"
AK Parti Kadın Kolları tarafından Buca ilçesinde düzenlenen “Kadınlar İzmir’i Konuşuyor” toplantısına da katılan Zeybekci, kadının konuşmadığı bir şehrin “ana eli değmemiş, şefkatle sarılmamış, kadın hassasiyeti, titizliğiyle dokunulmamış bir kent” olacağını söyledi. Şehrin gerçek sahibinin ve çilesini çekenlerin kadınlar olduğunu ifade eden Zeybekci, “Şehrimizdeki su kesintisini, hava kirliliğini, trafik sıkışıklığını çocuklarıyla birlikte yaşayan onlardır. İş bulamayan, başka kentlere gitmek zorunda kalan çocukları için en çok dertlenen onlardır” diye konuştu.
AK Parti’nin kadınların siyasette yer almasına yönelik pozitif ayrımcılık yaptığını ve bu ayrımcılığın kadınlar yönetimlerde yüzde 50 oranında temsile ulaşıncaya kadar devam edeceğini aktaran Zeybekci, İzmir’e ilişkin de şunları söyledi:
“Bir İzmir gerçeği yaşıyoruz; patinaj yapmayan, geri kayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet yarışında hak ettiği yerden olmayan. Her 4 gençten biri işsiz. 21’nci yüzyılda ilkellik olarak değerlendirilen, Türkiye’de başka örneği olmayan bir şekilde çöpler tabiata atılıyor. Kanalizasyon, arıtma problemi yaşanıyor. Hava kirliliği yaşanıyor, şehir merkezinde doğalgazın ulaşmadığı noktalar var, genizleri yakan bir kömür kokusu geliyor sokaklarında. 500 bin nüfusluk Karabağlar ilçesinde bir spor salonu, bir sineması, tiyatro salonu yok. Şehirler yarışından kopmuş. İzmir’in hizmetinde olduğunu söyleyenlerin umurunda değil. Tarihinde en dip noktaları yaşıyor İzmir. Çektiğimiz resimde şu görülüyor. Bu şehri umursamayanlar benim de umurumda değil.”

Sağlıkçılarla toplantı
Kamu-Sen’e bağlı Sağlık-Sen 2 No’lu şube üyeleriyle de bir araya gelen Nihat Zeybekci, sağlıklı bir İzmir hedefinde olduklarını belirtti. Bu yüzyılda çöplerini dağlara, ovalara atan, sorunlarına çözüm üretemeyen başka bir şehir kalmadığını söyleyen Zeybekci, “Şehirlerin yarıştığı bir dönemde sağlık turizmi, lojistik merkezi olma yolunda dünyanın en avantajlı şehri fosseptikle uğraşıyor. İzmir’de yetişmiş beyinler İzmir’de iş bulamıyor, başka kentlere gidiyor. Şehrin problemlerini tartışma konusunda sağlıklı bir alan bırakmıyorlar, konuyu ideolojik kılıflarla örtmeye çalışıyorlar” dedi.

Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen sürprizi

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Muharrem İnce: Memleketi bu hale getirenlerden kurtarmalarını beklemek saflıkMuharrem İnce: Memleketi bu hale getirenlerden kurtarmalarını beklemek saflık
Özhaseki: Ankara yemyeşil olacakÖzhaseki: Ankara yemyeşil olacak

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Meteoroloji sitesinden duyurdu! O bölgelere uyarı geldi

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.