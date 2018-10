'Nihayetinde Türkiye'de Kararları Erdoğan Veriyor Kendisine Müteşekkiriz'

Ron Brunson: “Bu dördüncü duruşmasıydı. Üçüncü duruşmada serbest kalacak diye düşündük. Perde arkasında çabanın gösterildiği ve üçüncü duruşmadan sonra ayrılması için planların yapıldığını duymuştuk. Ama işler öyle gelişmeyince ‘Tanrı’nın bir bildiği var, bir amacı var’ diye düşündük. Perşembe gecesi kilisede dua ederken, herkes 'Tanrı bir şeyler yapacak' diye bekliyordu. Bizse hala emin değildik. Bütün gece dua etmiştik. Eve geldiğimizde saat sabah 6’yı biraz geçiyordu, yattık. Hala bir haber gelmemişti. Sabah saat 10’da biri aradı, ‘Duydunuz mu? Andrew serbest’ dedi. Hala resmi bir açıklama duymamıştık. İki yıldır beklediğimiz şey gerçekleşiyor diye çok heyecanlıydık. Ama sanıyorum bir şey görene, onunla konuşana kadar da temkinliydik. Artık güvende ve ailesiyle birlikte olduğu için rahatladık. İki yıl boyunca çok sayıda insan inancını kaybetmeyerek bizim yanımızda oldu. Tüm dünyadan onbinlerce insan onun için dua etti. Amerikan yönetimine gösterdiği çaba için müteşekkiriz. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo, Kongre üyeleri ve bizimle irtibatta olan, ‘Çabalıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz’ diyen senatörlerin hepsine müteşekkiriz. Ama her şeyin ötesinde, Tanrı’ya şükrediyoruz. Duaları kabul edip cezaevinin kapısını açıp Andrew’nun serbest kalmasını sağlayan o.”

''Üzgündü, korkmuştu ve şoktaydı''

VOA Türkçe: “Biz de burada pek çok kişiyle konuştuk. Kimle konuştuysak herkes rahip Brunson’ı yeniden burada göreceği için çok heyecanlı. Hepsi de onun eve dönebilmesi için dua etmiş. İki yıl boyunca eminim rahip Brunson’ın kilisesinde de dua etmişlerdir. Peki, bu iki yıl sizin için nasıl geçti? Ne gibi zorluklar yaşadınız?”

Pamela Brunson: “Yedi ay boyunca Türkiye’deydim tutuklu olduğu dönemde ona yakın olmak istedim. Cezaevine girdiğinde yıkılmıştı. Üzgündü, korkmuştu ve şoktaydı. Bunu atlatamayacak diye düşündük. 18 kilo vermişti. İnsanlar özel toplantılarda biraraya gelip onun için dua ediyordu. Ama içerden o kadar güçlü ve inançlı çıktı ki bunun olduğuna üzülemiyorum. Çünkü şimdi Tanrı onun için ne planladıysa hepsine, her şeye hazır.”

Ron Brunson: “Elbette bu zor zamanı inancımız sayesinde atlattık. Çünkü fiziksel olarak onun yanında olamıyorduk. Ne buradaki hükümetimiz ne de Türkiye’deki hükümet üzerinde kontrolumuz vardı. Elimizden bir şey gelmiyordu. Tam doğru ifadeyi bulmaya çalışıyorum. Dua etmek dışında ona yardımcı olabilme gücümüz yoktu. İhtiyaç duyduğunda çocuğuna yardımcı olamamak anne-baba için bir hayal kırıklığı. Ama Tanrı’nın bizi sevdiğini, Hz. İsa’nın bizi sevdiğini ve Hz. İsa’nın bu dünyaya bizim günahlarımız için ölmek amacıyla değil, aynı zamanda hayatta karşımıza çıkabilecek her durumu atlatmak üzere bize güç vermek için geldiğini öğrendiğimiz inancımıza tutunabilmeyi başardık. Kızımız öldüğünde, oğlumuz kanser olduğunda Meksika’dan Amerika’ya dönmek zorunda kaldığımızda hep bunu hissettik. Tanrı’nın bizim yanımızda olduğuna, ihtiyaç duyduğumuz gücü bize vereceğine inandık. Çok zor bir dönemdi çünkü elimizden bir şey gelmiyordu. İçinde bulunduğu durumu değiştirecek gücümüz yoktu. Ama onu seven bir Tanrı’nın olduğunu, onun bunu atlatmasına yardımcı olacağını biliyorduk. Biz de üzerimizdeki bu yükü Hz. İsa’ya verdik. Çünkü Hz. İsa der ki 'Ağır bir yükünüz varsa bana verin ben taşıyayım.’ Biz de öyle yaptık. Bu süreci de o şekilde her şeyin Tanrı’nın elinde olduğuna inanarak atlattık. Aile olarak yaşadığımız onca şeyde Tanrı bizim yanımızda oldu. Biz de ona sığındık güvendik.”