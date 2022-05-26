Nijer 40 Boko Haram Üyesini Öldürdü

Yapılan açıklamada, botlar ve sürat tekneleriyle sınır bölgesindeki adacıkların olduğu alana gelen 100 kadar Boko Haram militanıyla ordu güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışma neticesinde askerlerden de kayıplar olurken 40 civarında Boko Haram örgütü üyesinin öldürüldüğü geri kalanların da kaçtıkları ifade edildi. Çatışma esnasında yaşanan bir patlama sonucu yaralanan askerler de bulunduğu açıklandı.

Çad nehri üzerindeki irili ufaklı çok sayıda adacığın Boko Haram militanlarının sığınak noktaları olduğu belirtiliyor. Benzer şekilde IŞİD’in Afrika kolu ISWAP üyelerinin de bu adacıklarda örgütlendikleri biliniyor.

Bölge ülkeleri Nijer, Nijerya, Kamerun ve Çad terör örgütleriyle ortak mücadele edebilmek için 2015 yılında Çok Uluslu Ortak Görev Gücü MJTF’yi hayata geçirdi.

Mayıs ayının başlarında ortak gücün düzenlediği operasyonlarda da 20 civarında teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

2009 yılında Nijerya’da kurulan Boko Haram örgütü bölgede saldırılar düzenlerken örgütün ismi özellikle yaptığı okul baskınları ve kız öğrencileri kaçırmasıyla duyulmuştu.

Birleşmiş Milletler, örgütle girilen çatışmalar ve saldırılar nedeniyle bugüne dek 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 3 milyondan fazla kişinin de yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

