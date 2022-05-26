HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijer 40 Boko Haram Üyesini Öldürdü

Nijer 40 Boko Haram Üyesini Öldürdü

26.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer hükümeti, Çad gölü üzerindeki adacıklarda gece boyu süren operasyonlarda 40 civarında Boko Haram teröristinin öldürüldüğünü açıkladı.

Nijer 40 Boko Haram Üyesini Öldürdü

Yapılan açıklamada, botlar ve sürat tekneleriyle sınır bölgesindeki adacıkların olduğu alana gelen 100 kadar Boko Haram militanıyla ordu güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışma neticesinde askerlerden de kayıplar olurken 40 civarında Boko Haram örgütü üyesinin öldürüldüğü geri kalanların da kaçtıkları ifade edildi. Çatışma esnasında yaşanan bir patlama sonucu yaralanan askerler de bulunduğu açıklandı.

Çad nehri üzerindeki irili ufaklı çok sayıda adacığın Boko Haram militanlarının sığınak noktaları olduğu belirtiliyor. Benzer şekilde IŞİD’in Afrika kolu ISWAP üyelerinin de bu adacıklarda örgütlendikleri biliniyor.

Bölge ülkeleri Nijer, Nijerya, Kamerun ve Çad terör örgütleriyle ortak mücadele edebilmek için 2015 yılında Çok Uluslu Ortak Görev Gücü MJTF’yi hayata geçirdi.

Mayıs ayının başlarında ortak gücün düzenlediği operasyonlarda da 20 civarında teröristin öldürüldüğü açıklanmıştı.

2009 yılında Nijerya’da kurulan Boko Haram örgütü bölgede saldırılar düzenlerken örgütün ismi özellikle yaptığı okul baskınları ve kız öğrencileri kaçırmasıyla duyulmuştu.

Birleşmiş Milletler, örgütle girilen çatışmalar ve saldırılar nedeniyle bugüne dek 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 3 milyondan fazla kişinin de yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem!Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem!
İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptıİstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı
Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attıKorkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı
Anahtar Kelimeler:
Nijer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Nişandaki tarzları sosyal medyayı salladı! "Yürüyüşe çıkar gibi..."

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

İYİ Parti'den anket açıklaması: Oy oranını verip duyurdu

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

Döverek öldürmüştü! 'O ilişkiye girmek istedi ben istemedim'

İlginizi Çekebilir

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğinin boyu zorladı! Frikik verince...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.