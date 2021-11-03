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Nijer damada, nikah memurundan ilginç talep

03.11.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya’dan Bursa’nın İnegöl ilçesine turistik gezi için gelen turist çift, İnegöl’de nikah kıydı.

Nijer damada, nikah memurundan ilginç talep

Nijerya’dan İnegöl’e hem turistik gezi, hem de ticaret için gelen Nick (30) ve Valentine Eze (26) çifti evlenme kararı aldı.

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SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKMASINI İSTEDİ

Nikah dairesine başvuran çift dünya evine girdi. Nikah memuru genç çifte sırayla sordu. Damadın "evet" cevabını beğenmeyen nikah memuru, damattan sandalyenin üzerine çıkmasını istedi. Sandalye üzerine çıkan damat, yüksek sesle "evet" cevabını verdi.

Evlendikleri için çok mutlu olduğunu ifade eden Nick Eze, “İnegöl’e hem ticaret, hem de gezi için gelmiştik. Hayatımızda bir farklılık olması için burada evlenme kararı aldık. İnegöl’ü seviyorum, çok güzel bir şehir” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Memur Bursa İnegöl
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