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Nijer Meclis Başkanı Tinni Türkiye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ile görüştü.

Yıldırım, Tinni'yi TBMM Mermerli Salonu'nun girişinde karşıladı. Karşılamada, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney de yer aldı.

Konuk Meclis Başkanı'nın heyetinde yer alan bazı isimlerin tercih ettiği beyaz renkteki yerel kıyafet dikkati çekti.

Yıldırım ve Tinni, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

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