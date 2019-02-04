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Nijer Parlamentosu ile sağlık turizmi anlaşması

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 12:41 | Son Güncelleme

Yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarını kabul eden Emsey Hospital, önceki gün Nijer Parlamentosu ile Uluslararası Sağlık Turizmi anlaşması yaptığını açıkladı.

Nijer Parlamentosu ile sağlık turizmi anlaşması

İSTANBUL, (DHA)- Yurtiçi ve yurtdışından gelen hastalarını kabul eden Emsey Hospital, önceki gün Nijer Parlamentosu ile Uluslararası Sağlık Turizmi anlaşması yaptığını açıkladı.

Hastane yönetimi ve Nijer heyeti Pendik Kurtköy’de bulunan Emsey Hospital’da bir araya geldi. Toplantı Nijer milletvekillerinden Zakara Karidio ve Ankara Nijer Sağlık Ataşesi Mohammed Goumour ile Emsey Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Hayreddin Yekeler arasında yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Emsey Hospital Genel Müdürü Yekeler, "Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine, sağlık turizmi kapsamında bilimsel ve teknolojik alt yapımızla dünyanın güvendiği ülke Türkiye algısına ve ülkemizin ekonomisine katkı sunuyor olmaktan kıvanç duyuyoruz" dedi.

İmzalanan iş birliği protokolü ile Nijer Parlamento üyeleri ve yakınlarının tedavilerinin hastanede gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Nijer Parlamentosu ile sağlık turizmi anlaşmasıNijer Parlamentosu ile sağlık turizmi anlaşmasıNijer Parlamentosu ile sağlık turizmi anlaşmasıNijer Parlamentosu ile sağlık turizmi anlaşması

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