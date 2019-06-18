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Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi açılışında sona doğru

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletme modeliyle 3 yıl süreyle hizmet verecek Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin açılışı için son hazırlıklar tamamlandı - İnşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi, 3 yılın ardından Nijer'e devredilecek

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Nijer Halk Sağlığı Bakanlığınca ortak işletme modeliyle 3 yıl süreyle hizmet verecek hastanenin açılışı için hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde inşası ile donanımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin açılışında sona yaklaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ortak işletme modeliyle 3 yıl süreyle hizmet verecek hastane daha sonra Nijer'e devredilecek.

Açılış hazırlıkları için Nijer'in başkenti Niamey'e giden 12 kişilik Sağlık Bakanlığı heyeti, teknik çalışmaları tamamladı. Hastane bütçesinin oluşturulması, branşların ve personel sayılarının belirlenmesi gibi konularda ön hazırlıklar gerçekleştirildi.

Niamey Büyükelçisi Mustafa Arı ve Bakanlık yetkilileri, açılış planlaması için Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Halk Sağlığı Bakanı Dr. İlliassou Mainassara'yı ziyaret etti.

- "Projeler iki ülke arasındaki iş birliğini pekiştiriyor"

Bakanlık heyetini kabul eden Nijer Başbakanı Brigi Rafini, hastanenin Nijer ve Türk halkları arasındaki kardeşliğin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Nijer için çok büyük bir önem arz eden ve Türk şirketleri tarafından tamamlanan otel ve havaalanı gibi projelerin açılışlarını gerçekleştirdik. En kısa sürede Türkiye tarafından inşa edilen hastanenin de açılışını yapmak istiyoruz. Bu projeler iki ülke arasındaki iş birliğini ve halklar arasındaki kardeşlik duygusunu pekiştiriyor."

Rafini, iki yıl önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde bilgi sahibi olduğu şehir hastaneleri projelerine ilgi duyduğunu da belirtti.

Hastanenin ortak işletilmesi ve devri ile ilgili hususları içeren protokol, 19 Nisan 2018'de Nijer Halk Sağlığı Bakanı Dr. İlliassou Mainassara'nın resmi ziyareti vesilesiyle imzalanmış, 22 Mayıs 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi Sağlık Bakanlığı

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