HABER

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışında sona yaklaşıldı.Açılış hazırlıkları için Nijer’in başkenti Niamey’e giden 12 kişilik Sağlık Bakanlığı Heyeti, teknik çalışmaları tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği Nijer ziyaretinde talimatını verdiği ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde inşası ve donanımı TİKA tarafından tamamlanan 44 yataklı Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışında sona yaklaşıldı.
Açılış hazırlıkları için Nijer’in başkenti Niamey’e giden 12 kişilik Sağlık Bakanlığı Heyeti, teknik çalışmaları tamamladı. Hastane bütçesinin oluşturulması, branşların ve personel sayılarının belirlenmesi gibi konularda ön hazırlıklar gerçekleştirildi. Niamey Büyükelçisi Mustafa Arı ve bakanlık yetkilileri, açılış planlaması için Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Halk Sağlığı Bakanı İlliassou Mainassara’yı ziyaret etti.
Bakanlık heyetini kabul eden Nijer Başbakanı Brigi Rafini, hastanenin Nijer ve Türk halkları arasındaki kardeşliğin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
“Nijer için çok büyük bir önem arz eden ve Türk şirketleri tarafından tamamlanan otel ve havaalanı gibi projelerin açılışlarını gerçekleştirdik. En kısa sürede Türkiye tarafından inşa edilen hastanenin de açılışını yapmak istiyoruz. Bu projeler iki ülke arasındaki iş birliğini ve haklar arasındaki kardeşlik duygusunu pekiştiriyor.”
Rafini, 2 yıl önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde bilgi sahibi olduğu şehir hastaneleri projelerine büyük ilgi duyduğunu da sözlerine ekledi.
3 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından ortak işletme modeliyle hizmet verecek olan hastane, sonrasında Nijer’e devredilecek.
Hastanenin ortak işletilmesi ve devri ile ilgili hususları içeren protokol, 19 Nisan 2018’de Nijer Halk Sağlığı Bakanı Dr. İlliassou Mainassara’nın resmi ziyareti vesilesiyle imzalanmış, 22 Mayıs 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

Soylu'dan ortak yayın açıklaması! İmamoğlu'nun 20 lira örneğine yanıt

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Bu FETÖ sanatıdır

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.