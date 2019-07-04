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Nijer'de Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 20:50 | Son Güncelleme

Liderleri bir araya getirecek zirve, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı

Nijer'de düzenlenen Afrika Birliği (AfB) 12. Olağanüstü Zirvesi, yoğun güvenlik önlemleri altında başladı.

Afrika basınındaki haberlere göre, başkent Niamey'deki zirve nedeniyle 12 binden fazla polis görev yapıyor.

Ana caddelerin güvenlik kameralarıyla izleneceği zirve sırasında, toplantıların yapılacağı kongre merkezi ve liderlerin kalacağı oteller cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından korunacak.

Zirve kapsamında bölgeden 30'a yakın liderin katılımıyla 7 Temmuz'da düzenlenecek toplantıda, üzerinde 30 Mayıs 2019'da mutabık kalınan Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması yürürlüğe girecek.

Toplantıda ayrıca AfCFTA genel sekreterliğini hangi ülkenin üstleneceği belirlenecek. Gana, Mısır, Kenya ve Madagaskar'ın söz konusu pozisyon için adaylıkları açıklanmıştı.

Zirve, 8 Temmuz'da sona erecek.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğini taşıyor.

AfB'nin 1,2 milyar nüfus ve 2,5 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasılası bulunuyor.

Benin ve Eritre dışında tüm Afrika ülkelerinin onayladığı AfCFTA, kıta içi ticarette gümrük vergilerinde yüzde 90'a kadar indirim imkanı sağlıyor.

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