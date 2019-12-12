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Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldü

12.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

Nijer ordusunun yaptığı açıklamada, Mali sınırına yakın kente militanların düzenlediği saldırıda 73 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 asker öldü

Nijer'de askeri bir üsse yapılan saldırı sonucunda 73 asker öldü.

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin batısında Inates kentinde militanların düzenlediği saldırıda 12 askerin de yaralandığı belirtildi.

Nijer Savunma Bakanı Issoufou Katambe BBC'ye yaptığı açıklamada, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi.

Katambe, Mali sınırındaki kentte "şiddetli bir çatışma" yaşandığını, "yüzlerce militanın" üsse saldırdığını kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile merkezi Nijerya'da olan ve Batı tarzı eğitime karşı olan İslami Boko Haram örgütünün militanlarının bölgede aktif olduğu biliniyor.

Saldırı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Batı Afrika ülkeleri liderlerinin bölgedeki güvenlik sorununu ele alacakları zirveye birkaç gün kala yaşandı.

Nijer hükümeti, ülkede iki yıl önce ilan edilen olağanüstü halin üç ay daha uzatılmasını talep etmişti. Nijer ordusu silahlı grupların yayılmasını engellemekte zorlanıyor.

MapSon haftalarda, Mali sınırına yakın bölgelerde IŞİD bağlantılı grupların saldırılarında artış oldu.

Nijer, Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Çad'ın kurduğu G5 Sahel grubu, bölgede artan silahlı eylemleri sınırlandırmaya çalışıyor.

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