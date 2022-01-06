Nijer'de belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de bir belediye başkanı ve şöförü, araçlarında 200 kilodan fazla kokain bulunmasının ardından tutuklandı.

Ülkenin kuzeyindeki çölde yapılan baskında, adı açıklanmayan iki kaçakçının Mali'den getirilen kokaini Libya'ya götürdükleri kaydedildi.

Nijer Narkotik Polisi, bunun ele geçirdikleri en büyük miktarda kokain olduğunu açıkladı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve polis baskınları bölgede daha sık görülüyor.

Nijer Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme Merkez Bürosu (OCTRIS) polisin büyük miktarda kokainin ülkeden geçirilip, Libya'ya geçirileceğini bildiği ve izin takip edildiği bildirildi.

OCTRIS Sözcüsü Nana Aichatou Ousmane Bako "Soruşturmayla 2 Ocak'ta toplam 214 kilo ağırlığında, 199 blok kokainin, Fachi Belediye Başkanlığı'na ait bir araçta ele geçirildiğini" söyledi.

Pazar günü durdurulan aracın Fachi'den Libya'nın Dirkou kasabasına gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Sözcü Bako "Bu ülkemizin ilk olarak yakaladığı büyük miktarlara kokain" dedi. Sözcü kokainin Avrupa'ya gittiğini ve sokak değerinin 19 milyon dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı ve şöförü, sorulama için başkent Niamey'e götürüldü.

Fachi, Agadez'in 400 kilometre kuzeyinde, Tenere Çölü'ndeki bir vaha. Bir tuz ve hurma ticareti merkezi olarak biliniyor.

Bölge, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığında güzergah olarak kullanılıyor.

