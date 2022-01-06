HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijer'de belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

Nijer'de belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

06.01.2022 03:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de bir belediye başkanı ve şöförü, araçlarında 200 kilodan fazla kokain bulunmasının ardından tutuklandı.

Nijer'de belediye başkanının arabasında 214 kilo kokain bulundu

Batı Afrika ülkelerinden Nijer'de bir belediye başkanı ve şöförü, araçlarında 200 kilodan fazla kokain bulunmasının ardından tutuklandı.

Ülkenin kuzeyindeki çölde yapılan baskında, adı açıklanmayan iki kaçakçının Mali'den getirilen kokaini Libya'ya götürdükleri kaydedildi.

Nijer Narkotik Polisi, bunun ele geçirdikleri en büyük miktarda kokain olduğunu açıkladı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve polis baskınları bölgede daha sık görülüyor.

Nijer Yasadışı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme Merkez Bürosu (OCTRIS) polisin büyük miktarda kokainin ülkeden geçirilip, Libya'ya geçirileceğini bildiği ve izin takip edildiği bildirildi.

OCTRIS Sözcüsü Nana Aichatou Ousmane Bako "Soruşturmayla 2 Ocak'ta toplam 214 kilo ağırlığında, 199 blok kokainin, Fachi Belediye Başkanlığı'na ait bir araçta ele geçirildiğini" söyledi.

Pazar günü durdurulan aracın Fachi'den Libya'nın Dirkou kasabasına gitmek üzere yola çıktığı kaydedildi.

Sözcü Bako "Bu ülkemizin ilk olarak yakaladığı büyük miktarlara kokain" dedi. Sözcü kokainin Avrupa'ya gittiğini ve sokak değerinin 19 milyon dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Belediye Başkanı ve şöförü, sorulama için başkent Niamey'e götürüldü.

Fachi, Agadez'in 400 kilometre kuzeyinde, Tenere Çölü'ndeki bir vaha. Bir tuz ve hurma ticareti merkezi olarak biliniyor.

Bölge, Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığında güzergah olarak kullanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ülke şokta! Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırıÜlke şokta! Anayasa Mahkemesine çekiçli saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

Kazakistan yangın yeri! Havalimanı geri alındı

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yaptı

Uğur Şahin açıkladı! Yeni aşı geliyor

Uğur Şahin açıkladı! Yeni aşı geliyor

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.