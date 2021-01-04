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Nijer'de cihatçıların yaptığından şüphelenilen saldırılarda en az 100 kişi öldü

04.01.2021 06:05 | Son Güncelleme:
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Nijer'de cihatçıların yaptığından şüphelenilen saldırılarda en az 100 kişi öldü

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Nijer'in Mali sınırına yakın iki köyde Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nijer Başbakanı Brigi Rafini, Nijer'in Mali sınırına yakın iki köyde Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Etnik şiddet ve İslamcı militanların saldırıları altında olan Nijer'deki son saldırılar, bir günde en çok kişinin hayatını kaybettiği saldırılar oldu.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Eski bakan Issoufou Issaka ise AFP'ye yaptığı açıklamada, saldırıların, iki üyelerinin köylüler tarafından öldürülmesi ardından cihatçı gruplar tarafından yapıldığını söyledi ancak bu iddia başka kaynaklarca doğrulanmadı.

Bölgenin belediye başkanı Almou Hassane, AFP'ye yaptığı açıklamada "100 kadar motosikletli saldırganın" bölgeye gelip ikiye ayrılarak, iki köyde eş zamanlı saldırı yaptıklarını belirtti.

Pazar günü iki köyü de ziyaret eden Başbakan Rafini "Gerekli soruşturmalar yapılacak ve bu suç cezasız bırakılmayacak" dedi.

Başbakan, Tchombangou köyünde 70, Zaroumdareye köyünde de 30 kişinin öldüğünü belirtti.

Nijer'in Mali ve Burkina Faso'ya sınırı bulunan Tillaberi bölgesi yıllardır cihatçı saldırılara sahne oluyor.

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Geçen ay 7 Nijer askeri bölgede pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Nijer'in Nijerya sınırına yakın bölgeleri de IŞİD bağlantılı olduğu düşünülen Boko Haram örgütünün saldırılarına hedef oluyor.

Fransa, Afrika'nın Sahel bölgesinde şiddetle mücadele için Batı Afrika ve Avrupalı güçlerden oluşan bir koalisyonu yönetiyor.

Ancak bu koalisyon güçleri de saldırılara hedef oluyor. Geçen hafta Mali'de yapılan saldırıda 5 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

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