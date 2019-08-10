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Nijer’de Çinli petrol şirketine doğal koruma alanını tahrip suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

Nijer’de Çinli petrol şirketine doğal koruma alanını tahrip suçlaması

Afrika’nın en büyük doğal koruma alanlarından Nijer’deki Termit ve Tin Toumma Doğal Koruma Alanı’nın bir kısmının Çin Ulusal Petrol Şirketinin (CNPC) petrol arama çalışmalarına açılması ülkede tepkilere neden oldu.

Nijerli Genç Çevre Gönüllüleri üyesi Hamadou Soumana Oumarou, basına yaptığı açıklamada, Nijer hükümetinin CNPC’nin petrol arama çalışmalarına izin vermek amacıyla doğal koruma alanını haziran ayında yeniden tanımladığını belirtti.

Buna karşın internette bir imza kampanyası başlattıklarını kaydeden Oumarou, Afrika’daki canlı çeşitliliğini yok eden Çin’in cezasız kaldığını dile getirdi.

Oumarou, Termit ve Tin Toumma Rezervi’nin yeniden sınıflandırılmasını talep ettiklerini aktardı.

Dilekçede şimdiden 24 bin imzaya ulaşıldığını kaydeden Oumarou, 50 bin imza hedeflediklerini bildirdi.

Afrika’nın en büyük doğal koruma alanlarından biri olan Termit ve Tin Toumma Doğal Koruma Alanı, 2012’de oluşturulmuştu. Alan, aralarında Addra ceylanı, addaks antilobu, Sahra çitası ve çöl iri boynuzlu koyun gibi nesli tükenmekte olan türler de dahil en az 130 kuş türü ve 17 memeli hayvanı barındırıyor.

Nijer kabinesi, CNPC ile yapılan üretim paylaşım anlaşmasını gerekçe göstererek 26 Haziran’da Termit ve Tin Toumma Doğal Koruma Alanı’nın sınırlarını değiştirme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CNPC çin nijer petrol

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