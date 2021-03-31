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Nijer’de Devlet Başkanlığı binası yakınında silah sesleri

31.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer’in başkenti Niamey’de Devlet Başkanlığı binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan Devlet Başkanlığı binası yakınlarında yerel saatle 03.00 sıralarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Nijer’in başkenti Niamey’de Devlet Başkanlığı binası yakınlarında silah sesleri duyuldu.
Nijer’in başkenti Niamey’de bulunan Devlet Başkanlığı binası yakınlarında yerel saatle 03.00 sıralarında silah sesleri duyulduğu bildirildi. Başkent sakinleri, silah seslerinin yarım saat sürdüğünü, ilk 15 dakikada ağır silahların kullanıldığını, daha sonra hafif silah ateşinin başladığını belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı da silah seslerinin duyulduğu videoyu paylaştı.
Söz konusu olay, 21 Şubat’ta ikinci turu yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Mohamed Bazoum’un yemin töreninden 2 gün önce meydana geldi. Bazoum’un 2 Nisan’da yemin etmesi bekleniyor.

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