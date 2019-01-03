HABER

Nijer'de en az 287 Boko Haram üyesi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

Nijer'de en az 287 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijer ordusunun terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonlarda en az 287 terörist öldürüldü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijer ordusu, Nijer-Nijerya sınırındaki Komadugu bölgesinde 28 Aralık'tan bu yana Boko Haram'a karşı hava destekli operasyon düzenliyor.

Açıklamaya göre, hava saldırılarında 200'den fazla terörist öldürülürken, karadan operasyonlarda ise 87 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Boko Haram terör örgütünün, Haziran 2016'da Bosso bölgesinde Nijer ordusuna düzenlediği saldırıda 30'dan fazla asker hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı! Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı!
Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi! İşte diğer silahlarımız Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi! İşte diğer silahlarımız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boko haram Nijer orudusu operasyon

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı! İBB Başkanı'ndan flaş sözler

Büyükada'daki yangının nedeni açıklandı!

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi! İşte diğer silahlarımız

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi! İşte diğer silahlarımız

Ceren Damar için üniversitede acı veda! Törende duygulandıran sözler

Ceren Damar için üniversitede acı veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.