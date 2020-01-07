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  4. Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı

Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 05:15 | Son Güncelleme

Nijer'de kaldıkları kampı ateşe veren Sudanlı sığınmacılardan 335'i tutuklandı

Batı Afrika ülkesi Nijer'de sığınmacı olarak bulunan ve Agadez kentindeki BM binası önünde Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvurularının hızlandırılması için oturma eylemi yapan Sudanlılar, geri gönderildikleri kamplarını ateşe verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Agadez kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bürosunun önünde 16 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında toplanan Sudanlı sığınmacılar, Avrupa'ya mülteci statüsündeki başvuru işlemlerinin hızlandırılması amacıyla oturma eylemi gerçekleştirdi.

Polis, cumartesi günü gösteri yapan sığınmacıları araçlara bindirerek, kaldıkları kampa geri gönderdi. Bunun üzerine öfkelenen sığınmacılar polise saldırdı, otobüslerin camlarını kırdı ve getirildikleri kampı ateşe vererek kamptaki 331 çadırdan 290'ının yanmasına neden oldu.

Savcılık olaylara karıştığı belirtilen 335 sığınmacı hakkında tutuklama kararı verirken, "Başkaldırı, taşınmaz malların kasıtlı olarak tahrip edilmesi ve yaşam alanının kundaklanması" suçlarından Bölge Yüksek Mahkemesine sevk etti.

- Kampta 1400 Sudanlı sığınmacı bulunuyor

Agadez kentindeki sığınmacı kampında 2017'den beri yaklaşık bin 1400 Sudanlı sığınmacının yaşadığı belirtiliyor.

Ülkenin başkenti Niamey'deki özellikle Etiyopya ve Eritreli sığınmacılar mülteci statüsüyle Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanınca, Sudanlı sığınmacılar da 2018'de hükümete bu yönde Resmi taleplerini iletti.

Nijer İçişleri Bakanlığı aralık ayında yaptığı açıklamada, "Agadez'deki Sudanlıların dosyalarının süratle işleme konulduğunu ve işlemlerin sürdüğünü" duyurmuştu.

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