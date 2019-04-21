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Nijer'de mayınlı saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 23:28 | Son Güncelleme

Nijer'de mayınlı saldırı: 5 ölü

Njier'in kuzeyindeki Tahoua bölgesinde askeri bir aracın mayına çarpması sonucu 5 askerin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyinde Mali sınırındaki Tahoua bölgesinde, askeri bir araç yola döşenmiş mayına çarptı.

Mayının patlaması sonucu araçta bulunan 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker ağır yaralandı.

Tahoua bölgesi, Mart 2017'den bu yana olağanüstü hal yönetiminde bulunuyor. Nijer hükümeti, terörist grupların aktif olduğu gerekçesiyle Mali sınırına yakın bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.

Nijer'in kuzey kesimleri 2013'ten bu yana Mali ve Burkina Faso'da faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mali sınırı mayın nijer

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