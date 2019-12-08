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Nijer'de Nijer-Türkiye ilişkileri konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:43 | Son Güncelleme

Nijer'de Nijer-Türkiye ilişkileri konferansı

DAKAR/NİAMEY (AA) - Nijer'in başkenti Niamey'de "Nijer-Türkiye İlişkileri: Geçmişten Bugüne" konferansı düzenlendi.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliği ile Abdou Moumouni Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen konferansa İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Profesör Dr. Ahmet Kavas, Abdou Moumouni Üniversitesi'nden Profesör Dr. Maikorema Zakari ve Dr. Alio Mahamane ile Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı konuşmacı olarak katıldı.

Profesör Dr. Kavas, konuşmasında iki ülke ilişkilerinin 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Sahrada varlık göstermesi sonucu başladığını belirtti.

Dr. Mahamane de Osmanlı Devleti'nin bölgedeki varlığının zamanın Nijer sultanını güçlendirdiğini ve İslam’ın yayılmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Niamey Büyükelçisi Türker de beş yüzyıldır devam eden ilişkilerin bugün çok boyutlu iş birliği olarak sürdüğünü kaydetti.

Askeri alandaki iş birliğinin bir parçası olarak Nijerli askerlerin Türkiye'de eğitim aldığını dile getiren Büyükelçi Türker, çok sayıda Nijerli üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencisinin de Türk üniversitelerinde eğitim gördüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ilişki Konferans Niamey nijer osmanlı Türkiye

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