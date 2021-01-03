Nijer’de Terör Saldırısı: En Az 70 Ölü

Nijer’de Mali sınırı yakınlarındaki iki köyde eş zamanlı düzenlenen terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 70’in üzerinde sivil hayatını kaybetti.

Güvenlik yetkilileri, saldırıların İslamcı militanlar tarafından düzenlendiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, Tchombangou köyünde 49 civarında sivilin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Nijer İçişleri Bakanlığı’ndan yine isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili de, Zaroumdareye köyünde de 30 civarında can kaybının olduğunu kaydetti.

Nijer hükümetinden saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Batı Afrika ülkesi daha önce de El Kaide ve IŞİD’le bağlantılı militanların saldırılarına hedef olmuştu. Ülkenin batısında Mali ve Burkina Faso sınırı, güneydoğusunda da Nijerya sınırı yakınlarında geçen yıl düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

