Nijer'deki askeri birliğe saldırı

Nijer'in Mali sınırında devriye görevi yürüten 52 askerin bulunduğu birliğe yönelik saldırıda yaşamını yitiren askerlerin sayısı 29'a yükseldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mali sınırına birkaç kilometre mesafedeki Tillaberi bölgesinde Tongo-Tongo kentinde, devriye görevi yapan 52 kişilik askeri birliğe yönelik saldırıda kaybolan 11 askerin cesedi bulundu.

Diğer yandan saldırı sonrası çıkan çatışmadan ağır yaralı olarak kurtulan 1 asker de hayatını kaybetti.

Önceki gün düzenlenen saldırıda, 17 askerin hayatını kaybettiği, 11 askerin kaybolduğu açıklanmıştı.

Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Aynı bölgede 2017'de Nijerli ve Amerikalı askerlerin bulunduğu birliğe yönelik saldırıda 5 Nijer, 4 Amerikan askeri ölmüştü.

