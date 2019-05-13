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Nijer'deki tanker kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 20:19 | Son Güncelleme

Nijer'deki tanker kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında 8 gün önce bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, 5 Mayıs Pazar yaşanan tanker patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'tan 76'ya yükseldi.

Patlama nedeniyle 8-10 Mayıs tarihlerinde hükümet, ülkede 3 gün yas ilan etmişti.

Bir yakıt tankerinin, başkentin doğusunda yer alan Diori Hamani Havalimanı yakınlarındaki bir benzin istasyonunda park ederken devrilmesiyle taşıdığı benzin etrafa yayılmıştı. Benzini depolamaya çalışan çok sayıda kişinin arasındaki bir motosikletin kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alev alan tanker patlamış, olayda ilk belirlemelere göre 55 kişi yaşamını yitirmişti.

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nijer ölü patlama tanker

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