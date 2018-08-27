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Nijerya ABD'den savaş uçaklarının teslim edilmesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

Nijerya ABD'den savaş uçaklarının teslim edilmesini istedi

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sadık Ebubekir, ABD'den satın alınan 12 A-29 Süper Tucano saldırı uçağının tesliminin hızlandırılmasını talep etti.

Korgeneral Ebubekir, başkent Abuja'da, savaş uçaklarının üretici firması Sierra Nevada Corporation (SNC) Başkan Yardımcısı Taco Gilbert ile bir araya geldi.

Burada konuşan Ebubekir, Boko Haram terör örgütü başta olmak üzere ülkedeki güvenlik sorunlarının çözümü için bu uçaklardan en az 2'sinin en kısa sürede teslim edilmesini istedi.

Terörle mücadelede A-29 Süper Tucano savaş uçaklarının önemine değinen Ebubekir, bu uçakların temini ile ülkenin kuzeydoğusundaki terör faaliyetlerinin önemli ölçüde engelleneceğini sözlerine ekledi.

Şubat 2018'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi, 2020'ye ertelenmişti.

Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.

A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.

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nijerya teslim Tucano savaş uçakları

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