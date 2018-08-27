Nijerya ABD'den savaş uçaklarının teslim edilmesini istedi

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sadık Ebubekir, ABD'den satın alınan 12 A-29 Süper Tucano saldırı uçağının tesliminin hızlandırılmasını talep etti.
Korgeneral Ebubekir, başkent Abuja'da, savaş uçaklarının üretici firması Sierra Nevada Corporation (SNC) Başkan Yardımcısı Taco Gilbert ile bir araya geldi.
Burada konuşan Ebubekir, Boko Haram terör örgütü başta olmak üzere ülkedeki güvenlik sorunlarının çözümü için bu uçaklardan en az 2'sinin en kısa sürede teslim edilmesini istedi.
Terörle mücadelede A-29 Süper Tucano savaş uçaklarının önemine değinen Ebubekir, bu uçakların temini ile ülkenin kuzeydoğusundaki terör faaliyetlerinin önemli ölçüde engelleneceğini sözlerine ekledi.
Şubat 2018'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi, 2020'ye ertelenmişti.
Nijerya'nın uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptığı, anlaşma kapsamında uçaklar dışında askeri teçhizat ve eğitimin de verilmesinin planlandığı bildirilmişti.
Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.
A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.
Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı
Şaka değil gerçek! Bu kez gerçekten bir cisim yaklaşıyor!
Evi tadilat yaparken çıkanlar şoke etti
Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum