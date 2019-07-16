Nijerya Açıklarında 10 Türk Denizci Kaçırıldı

Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı Türk kargo gemisinin 10 mürettebatının rehin alındığı bildirildi. Konuyla ilgili açıklama geminin sahibi olduğu Kadioğlu Denizcilik tarafından yapıldı.

Açıklamada mürettebatın kalan 8 üyesinin ise gemide olduğu kaydedildi. Türk bayrağı taşıyan kargo gemisinin Kamerun'dan yola çıktığı ve Fildişi Sahili’ne seyri sırasında Gine Körfezi’nde saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, “Tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır” denilen açıklamada, “İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz” ifadeleri kullanıldı.

