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Nijerya, Boko Haram mensuplarını topluma kazandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:28 | Son Güncelleme

Cezaevlerindeki 287 Boko Haram üyesi mahkumun, devlet desteğiyle topluma kazandırılarak ailelerine teslim edilmesi hedefleniyor

Nijerya'nın kuzeydoğusunda cezaevlerindeki 287 Boko Haram üyesi mahkumun topluma kazandırılma projesi kapsamında rehabilitasyon süreci başladı.

Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada, ülkenin Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda yakalanan ve teslim olan 287 örgüt üyesi için devletin rehabilitasyon süreci başlattığını belirtti.

Yakalanan Boko Haram mensubu iki Çad vatandaşının da süreç kapsamında ülkelerine gönderildiğini kaydeden Nwachukwu, örgüt mensubu Nijeryalıların ise rehabilitasyondan sonra ailelerine teslim edileceği bilgisini paylaştı.

Nwachukwu, örgütle mücadelenin tüm hızıyla devam edeceğini aktardı.

- Şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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boko haram nijerya rehabilitasyon

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